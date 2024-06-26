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Інсайдер назвав причину відмови Усика від титулу абсолютного чемпіона. Менеджер українця відреагував

26 червня, 2024 середа
12:03
Спорт Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі (праворуч)

Інсайдер Ден Рафал заявив, що Олександр Усик відмовився від поясу IBF, оскільки ця умова була прописана у його контракті на реванш із британцем Тайсоном Ф'юрі

Зміст

Про це Рафал написав у мережі X

"Насправді Усик не мав вибору. За умовою контракту на бій з Ф’юрі, переможець був зобов'язаний відмовитися від пояса IBF", - написав Рафал.

Менеджер українського чемпіона Егіс Клімас назвав цю інформацію неправдивою. 

"Це неправда, у нас не було такого в контракті. Усик зробив це, тому що хотів", - відповів Клімас.

Як Усик відмовився від звання абсолютного чемпіона світу

Олександр Усик оголосив, що відмовляється від титулу IBF (Міжнародної боксерської федерації) 26 червня. Він заявив, що дарує пояс британцям Ентоні Джошуа та Даніелю Дюбуа, аби вони посперечалися за нього у вересні. Після цього українець перестав бути абсолютним чемпіоном світу. В Усика залишиться три титули - WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації).

18 травня Олександр Усик переміг роздільним рішенням суддів британця Тайсона Ф'юрі та став першим в історії боксером, який здобув усі чотири титули у надважкій вазі. Відмова українця від поясу IBF означає, що у реванші з Ф'юрі 21 грудня в Саудівській Аравії на кону звання абсолютного чемпіона світу не стоятиме. 

Таким чином, 21 вересня британці Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа, яких раніше перемагав українець, просперечаються за титул IBF. 

За словами промоутера Едді Хірна, очікується, що переможець цього поєдинку навесні 2025 року має зустрітися із сильнішим у реванші Усик - Ф'юрі. Вони знову визначать абсолютного чемпіона світу. 

Теги:
Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
Ентоні Джошуа
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