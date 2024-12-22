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Головна Війна з Росією РФ запустила БПЛА по Україні: ситуація ввечері 22 грудня
Оновлено

РФ запустила БПЛА по Україні: ситуація ввечері 22 грудня

Катерина Ганжа
22 грудня, 2024 неділя
22:39
Війна з Росією БПЛА "шахед", безпілотник, дрон

Вдень 22 грудня російська окупаційна армія запустила безпілотники по території України

Зміст

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ. 

Про перші БПЛА повідомлялося близько опівдня. Тоді ударний БПЛА був у південній частині Сумщини та рухався південно-західним курсом. О 12:46 повідомлялося про ударний дрон у південній частині Чернігівщини, курсом на Київщину.

Станом на 13:41:

  • Ударний БПЛА на Київщині (Васильків), курс західний.
  • БПЛА в північній частині Полтавщини, курс південний.

 Вже о 13:57

  • Чергова група ворожих БПЛА на Сумщині рухалася у південно-західному напрямку.
  • БПЛА в центральній частині Полтавщини,  рухалися південним курсом.

О 14:45 дрони: 

  • В південно-східній частині Чернігівщини, курс південно-західний.
  • БПЛА з Сумщини, курс південно-західний.
  • БПЛА північніше Броварів Київської області, курс західний.

О 16:36 Повітряні сили повідомили про БПЛА в північній частині Сумщини, курс південно-західний.

Станом на 16:59: 

Декілька груп БПЛА були на Сумщині, курс західний.

БПЛА в північній частині Чернігівщини, курс західний.

О 17: 55 рух ударних БПЛА був наступним

  • Декілька груп БПЛА на Сумщині, курс західний/південно-західний.
  • БПЛА північно-західній частині Чернігівщини, курс західний.
  • БПЛА в південній частині Чернігівщини, курс західний.
  • БПЛА на межі Сумщини та Полтавщини, курс південно-західний.

Станом на 17:49 ворожі дрони були: 

  • В південній частині Сумщини, курс південний.
  • На межі Сумщини та Полтавщини, курс південний.
  • В південній частині Чернігівщини, курс західний.
  • В районі Київського водосховища, курс західний.

Станом на 19:47: 

  • БПЛА в північно-західній частині Чернігівщини, курс західний.
  • БПЛА в західній частині Київщини, курс західний.
  • БПЛА на межі Київщини та Черкащини, курс південно-західний.
  • БПЛА в східній частині Житомирщини, курс західний (Коростень).

О 20:55 рух ворожих дронів був наступним

  • Декілька груп БПЛА в північній частині Чернігівщини, курс південний/південно-західний.
  • БПЛА з Сумщини, курсом на Чернігівщину.
  • БПЛА в північній частині Київщини, курс західний.
  • БПЛА в західній частині Житомирщини, курс західний/південно-західний.
  • БПЛА на межі Черкащини та Київщини, курс північний.
  • БпЛА в північній частині Харківщини, курс південний.

Вже о 21:27 Повітряні сили повідомили про ворожий дрон над Харковом. 

Станом на 21:33 рух ударних БПЛА був наступним: 

  • БПЛА в північній частині Хмельниччини, курс південний (Старокостянтинів).
  • БПЛА в північній частині Житомирщини, курс західний.
  • БПЛА в північній частині Київщини, курс західний.
  • БПЛА у Васильківському районі Київської області, курс південний.
  • Декілька груп БПЛА в північно-східній частині Чернігівщини, курс південний.
  • БПЛА в південній частині Чернігівщини, курс південно-західний.
  • БПЛА в північній частині Сумщини, курс західний.
  • БПЛА в південній частині Сумщини, курс південний.
  • БПЛА В північній частині Харківщини, курс південний.
  • БПЛА над Харковом, курс південний.

О 22:33 ворожі дрони були

  • Декілька груп БПЛА в східній частині Чернігівщини, курс південний/південно-західний.
  • В західній частині Сумщини, курс південний.
  • В південній частині Полтавщини, курс південний.
  • В східній частині Харківщини, курс південний.

 

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Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
безпілотник
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