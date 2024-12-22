РФ запустила БПЛА по Україні: ситуація ввечері 22 грудня

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Про перші БПЛА повідомлялося близько опівдня. Тоді ударний БПЛА був у південній частині Сумщини та рухався південно-західним курсом. О 12:46 повідомлялося про ударний дрон у південній частині Чернігівщини, курсом на Київщину.

Станом на 13:41:

Ударний БПЛА на Київщині (Васильків), курс західний.

БПЛА в північній частині Полтавщини, курс південний.

Вже о 13:57:

Чергова група ворожих БПЛА на Сумщині рухалася у південно-західному напрямку.

БПЛА в центральній частині Полтавщини, рухалися південним курсом.

О 14:45 дрони:

В південно-східній частині Чернігівщини, курс південно-західний.

БПЛА з Сумщини, курс південно-західний.

БПЛА північніше Броварів Київської області, курс західний.

О 16:36 Повітряні сили повідомили про БПЛА в північній частині Сумщини, курс південно-західний.

Станом на 16:59:

Декілька груп БПЛА були на Сумщині, курс західний.

БПЛА в північній частині Чернігівщини, курс західний.

О 17: 55 рух ударних БПЛА був наступним:

Декілька груп БПЛА на Сумщині, курс західний/південно-західний.

БПЛА північно-західній частині Чернігівщини, курс західний.

БПЛА в південній частині Чернігівщини, курс західний.

БПЛА на межі Сумщини та Полтавщини, курс південно-західний.

Станом на 17:49 ворожі дрони були:

В південній частині Сумщини, курс південний.

На межі Сумщини та Полтавщини, курс південний.

В південній частині Чернігівщини, курс західний.

В районі Київського водосховища, курс західний.

Станом на 19:47:

БПЛА в північно-західній частині Чернігівщини, курс західний.

БПЛА в західній частині Київщини, курс західний.

БПЛА на межі Київщини та Черкащини, курс південно-західний.

БПЛА в східній частині Житомирщини, курс західний (Коростень).

О 20:55 рух ворожих дронів був наступним:

Декілька груп БПЛА в північній частині Чернігівщини, курс південний/південно-західний.

БПЛА з Сумщини, курсом на Чернігівщину.

БПЛА в північній частині Київщини, курс західний.

БПЛА в західній частині Житомирщини, курс західний/південно-західний.

БПЛА на межі Черкащини та Київщини, курс північний.

БпЛА в північній частині Харківщини, курс південний.

Вже о 21:27 Повітряні сили повідомили про ворожий дрон над Харковом.

Станом на 21:33 рух ударних БПЛА був наступним:

БПЛА в північній частині Хмельниччини, курс південний (Старокостянтинів).

БПЛА в північній частині Житомирщини, курс західний.

БПЛА в північній частині Київщини, курс західний.

БПЛА у Васильківському районі Київської області, курс південний.

Декілька груп БПЛА в північно-східній частині Чернігівщини, курс південний.

БПЛА в південній частині Чернігівщини, курс південно-західний.

БПЛА в північній частині Сумщини, курс західний.

БПЛА в південній частині Сумщини, курс південний.

БПЛА В північній частині Харківщини, курс південний.

БПЛА над Харковом, курс південний.

О 22:33 ворожі дрони були:

Декілька груп БПЛА в східній частині Чернігівщини, курс південний/південно-західний.

В західній частині Сумщини, курс південний.

В південній частині Полтавщини, курс південний.

В східній частині Харківщини, курс південний.

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