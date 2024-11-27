РФ прицільно атакувала рятувальників на Дніпропетровщині

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

"Сьогодні вдень під час обстеження території після ворожого обстрілу в одному із сіл Нікопольського району російські війська завдали прицільного удару по рятувальниках. Унаслідок скидання боєприпасу з БПЛА пошкоджено службовий автомобіль ДСНС", - ідеться у повідомленні.

При цьому надзвичайники не постраждали.

За даними очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, РФ атакувала рятувальників у Марганецькій громаді. Крім автівки ДСНС, там пошкоджено два приватні будинки та два цивільні автомобілі.

Протягом дня росіяни обстріляли Нікопольщину 14 разів. Окупанти застосували важку артилерію, дрони-камікадзе, а також скидали боєприпаси з БПЛА. Дісталося Нікополю, Мирівській і Покровській громадам. Минулося без постраждалих.