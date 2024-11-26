Армія РФ атакувала безпілотником енергетиків ДТЕК на Дніпропетровщині
Російський ворог запустив безпілотники по енергетиках ДТЕК, які лагодили мережі поблизу зони бойових дій у Дніпропетровській області
Про це повідомляє ДТЕК.
"Ще один важкий день для наших колег з Дніпропетровщини. Ворожі дрони атакували енергетиків, коли вони лагодили мережі поблизу зони бойових дій", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що один із безпілотників скинув вибухівку поряд з автівкою ремонтної бригади.
На щастя енергетики встигли укритись та залишились неушкодженими, повідомляє ДТЕК.
- Увечері 25 листопада російська окупаційна армія запустила по території України нові групи безпілотників. У Київській області та в столиці спрацювала ППО. У Тернополі пошкоджена інфраструктура, що живить місто.
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