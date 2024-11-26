Армія РФ атакувала безпілотником енергетиків ДТЕК на Дніпропетровщині

Про це повідомляє ДТЕК.

"Ще один важкий день для наших колег з Дніпропетровщини. Ворожі дрони атакували енергетиків, коли вони лагодили мережі поблизу зони бойових дій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що один із безпілотників скинув вибухівку поряд з автівкою ремонтної бригади.

На щастя енергетики встигли укритись та залишились неушкодженими, повідомляє ДТЕК.