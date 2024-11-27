Зеленський обговорив з Рютте посилення української ППО та глобальні ризики союзу РФ, Ірану й КНДР

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

"Глава держави подякував за організацію на запит України позачергового засідання Ради Україна – НАТО, яке відбулося вчора. На ньому українська сторона представила детальну інформацію щодо застосування Росією нової балістичної ракети по Дніпру", - йдеться у повідомленні.

Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує на рішучу та своєчасну реакцію Альянсу на розширення Росією війни.

"Зокрема, 3 та 4 грудня в Брюсселі триватиме засідання Ради Україна – НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Україна розраховує на підтримку в передачі засобів ППО, здатних перехоплювати ракети такого типу. Перелік систем протиповітряної оборони, які є на озброєнні в країн Альянсу, Україна передала партнерам", - зазначається у повідомленні.

Глава держави також наголосив на тому, що для України важливо отримати запрошення в НАТО та продовжити оборонну співпрацю з країнами Альянсу. Окремо у фокусі розмови було постачання далекобійних засобів та критична потреба в передачі озброєнь з оголошених пакетів допомоги.

Окрім цього, Володимир Зеленський і Марк Рютте обговорили глобальні ризики, які створює союз РФ, Ірану та КНДР. Зокрема те, що Росія в обмін на зброю передає свої сучасні військові технології.