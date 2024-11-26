Державам НАТО потрібно змінити траєкторію війни РФ проти України, - Рютте

Про це пише The Guardian.

"Наша підтримка України утримувала їх у боротьбі, але нам потрібно піти далі, щоб змінити траєкторію конфлікту", - підкреслив Рютте.

Генсек Північноатлантичного альянсу зауважив, що країни НАТО повинні забезпечити Україну критично важливою протиповітряною обороною та виконати зобовʼязання за результатами Вашингтонського саміту в липні.

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"Нове командування, командування НАТО NSATU, координуватиме безпекову допомогу та навчання, фінансове зобовʼязання в розмірі 40 мільярдів євро у 2024 році та подальші заходи щодо наближення України до НАТО", - запевнив він.

Водночас Рютте наголосив на важливості зміцнення оборони НАТО, збільшенні інвестицій та виробництва у сфері зброї.