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Державам НАТО потрібно змінити траєкторію війни РФ проти України, - Рютте

Дар'я Куркіна
26 листопада, 2024 вiвторок
17:15
Світ Марк Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що державам Альянсу слід "іти далі, аби змінити траєкторію" російської війни проти України

Зміст

Про це пише The Guardian.

"Наша підтримка України утримувала їх у боротьбі, але нам потрібно піти далі, щоб змінити траєкторію конфлікту", - підкреслив Рютте.

Генсек Північноатлантичного альянсу зауважив, що країни НАТО повинні забезпечити Україну критично важливою протиповітряною обороною та виконати зобовʼязання за результатами Вашингтонського саміту в липні.

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"Нове командування, командування НАТО NSATU, координуватиме безпекову допомогу та навчання, фінансове зобовʼязання в розмірі 40 мільярдів євро у 2024 році та подальші заходи щодо наближення України до НАТО", - запевнив він.

Водночас Рютте наголосив на важливості зміцнення оборони НАТО, збільшенні інвестицій та виробництва у сфері зброї.

  • 25 листопада Марк Рютте зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом в Анкарі. Йшлося, зокрема, й про зусилля з припинення війни Росії проти України.

     

Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
ППО
Війна з Росією
НАТО
допомога Україні
Марк Рютте
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