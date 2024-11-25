Рютте обговорив з Ердоганом зусилля для припинення війни в Україні

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини.

Окрім способів припинення війни в Україні, Рютте й Ердоган обговорили також зусилля з завершення палестинського конфлікту та постачання продукції оборонної промисловості в межах НАТО.

"Під час зустрічі обговорили те, що можна зробити для припинення російсько-української війни та різанини в Палестині, спільні кроки у боротьбі з тероризмом, проведення Туреччиною саміту НАТО у 2026 році, солідарність між союзниками по НАТО та Туреччиною у сфері постачання продукції оборонної промисловості, внесок Туреччини в НАТО як союзника", - йдеться в повідомленні.

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Зустріч Ердогана та Рютте у президентському комплексі в Анкарі була закрита для преси та тривала близько години, передає CNN. На зустрічі були також присутні міністр закордонних справ Хакан Фідан і міністр національної оборони Яшар Гюлер.

Перед зустріччю Рютте сказав турецьким ЗМІ про те, що Туреччина робить значний внесок та посилює Альянс на південному фланзі.

"У все більш непередбачуваному світі Туреччина робить неоціненний внесок у наш Альянс, посилюючи стримування на нашому південному фланзі. Туреччина має другу за чисельністю армію в НАТО, потужну оборонну промисловість і була сильним і рішучим союзником протягом більш ніж 70 років", - сказав Рютте.