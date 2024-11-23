Генсек НАТО Рютте зустрівся з Трампом у Флориді: про що йшлося
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зустрівся 22 листопада із обраним президентом США Дональдом Трампом у Флориді
Про це повідомляє пресслужба Північноатлантичного альянсу.
Зазначено, що зустріч відбулася у Палм-Біч в американському штаті Флорида, де розташований маєток Трампа Мар-а-Лаго.
Рютте обговорив із майбутнім очільником Білого дому низку питань щодо глобальної безпеки, які турбують НАТО.
Також у повідомленні додали, що генсек Альянсу і його команда зустрілися з конгресменом Майком Волцем і членами команди з національної безпеки Трампа.
- 7 листопада Марк Рютте висловив думку, що Дональд Трамп після вступу на посаду президента США спонукатиме держави Альянсу збільшити витрати на оборону.
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