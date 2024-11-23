Генсек НАТО Рютте зустрівся з Трампом у Флориді: про що йшлося

Про це повідомляє пресслужба Північноатлантичного альянсу.

Зазначено, що зустріч відбулася у Палм-Біч в американському штаті Флорида, де розташований маєток Трампа Мар-а-Лаго.

Рютте обговорив із майбутнім очільником Білого дому низку питань щодо глобальної безпеки, які турбують НАТО.

Також у повідомленні додали, що генсек Альянсу і його команда зустрілися з конгресменом Майком Волцем і членами команди з національної безпеки Трампа.