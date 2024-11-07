Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ "У цьому він має рацію": Рютте вважає, що Трамп підштовхуватиме країни НАТО до збільшення оборонних витрат

"У цьому він має рацію": Рютте вважає, що Трамп підштовхуватиме країни НАТО до збільшення оборонних витрат

Дар'я Куркіна
7 листопада, 2024 четвер
15:20
Світ Прем’єр Нідерландів Марк Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте вважає, що Дональд Трамп після вступу на посаду президента США спонукатиме держави Альянсу збільшити витрати на оборону

Зміст

Про це він повідомив перед початком саміту Європейської політичної спільноти в Будапешті, передає Укрінформ.

На думку Рютте, Трамп має рацію стосовно збільшення оборонних витрат Північноатлантичного альянсу.

"Я думаю, що для всіх нас це означатиме, що буде президент, який має досвід, який дуже чітко знає, чого він хоче. Він буде підштовхувати нас усіх до того, щоб ми більше витрачали на оборону. І в цьому він має рацію. Він мав рацію і добився свого. Ми дійшли до 2 відсотків (частки витрат на оборону від ВВП, – ред.) значною мірою завдяки його великим зусиллям. І він також робитиме багато в майбутньому", - сказав генсек НАТО.

Водночас він згадав про присутність північнокорейських військових у РФ та загрози такої співпраці для євроатлантичного простору.

"І коли поглянути зараз на те, як Північна Корея зараз долучається в Україні, як отримує новітні ракетні технології з Росії… Той факт, що Китай, Іран, Північна Корея і Росія працюють разом, – це загроза не лише для європейської частини НАТО, але й для континентальної частини Сполучених Штатів, а також для наших партнерів, таких як Японія", - підкреслив Рютте.

  • 5 листопада в Сполучених Штатах Америки відбулися президентські вибори. Громадяни обирали лідера країни на найближчі чотири роки. Очільником США став Дональд Трамп, який переміг Камалу Гарріс. Еспресо провів текстову трансляцію. 
  • Зокрема, у травні повідомлялось, що Трамп може вимагати від усіх країн - членів Північноатлантичного альянсу виділяти не 2%, а 3% ВВП на оборону в разі свого другого президентства.
Теги:
Новини
Україна
Дональд Трамп
НАТО
США
Марк Рютте
Читайте також:
Джо Байден
Автор Ольга Бабишена
7 листопада, 2024 четвер
Байден прокоментував поразку Гарріс на президентських виборах
Автор Вадим Денисенко
6 листопада, 2024 середа
Хто кращий: Трамп чи Гарріс?
Гривня, 1000 гривень, гроші
Автор Юлія Юліна
6 листопада, 2024 середа
Стартувала нова хвиля програми грошової допомоги українцям від ООН: хто отримає кошти
  • USD 41.19
    Купівля 41.19
    Продаж 41.65
  • EUR
    Купівля 44.27
    Продаж 44.98
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
7 листопада
15:47
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
У Кремлі не виключають, що Путін поспілкується з Трампом до інавгурації
15:34
Росіяни завдали масованого удару КАБами та ракетами по Запоріжжю: влучили в будинки та лікарню, є поранені
15:27
Оновлено
Володимир Зеленський
Нам потрібна зброя, обійми з Путіним не допоможуть, - Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти
15:07
Партнерський матеріал
література 90-х
Новітня українська класика: за що ми любимо і за що критикуємо літературу 90-х
14:57
Олег Татаров
Заступник Єрмака Олег Татаров після 2014 року щонайменше 9 разів літав до Москви, - "Схеми"
14:55
Марк Рютте
Передача російських військових технологій до КНДР створює загрози для Європи та США, - Рютте
14:40
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:35
Вийшов тизер трилера Любомира Левицького "Кіллхаус", в якому знялися військові та спецпризначенці ГУР
14:20
У Києві запрацювала перша когенераційна установка потужністю 1,5 МВт
14:04
Євробачення
Організатори Нацвідбору на Євробачення-2025 назвали орієнтовну дату фіналу
14:01
будинок, ключі від будинку
До кінця року 20 дитячих будинків сімейного типу з Донеччини отримають житло в інших регіонах
14:01
У Львові створили ще одну прийомну сім'ю – 12-річний хлопчик тепер має дім
У населених пунктах Донеччини, де оголошено примусову евакуацію, залишаються 234 дитини
14:00
OPINION
Зеленський поїхав до Орбана: навіщо?
13:59
Віктор Ляшко
В Україні понад 360 закладів охорони здоров'я мають контракти з НСЗУ на надання реабілітаційних послуг, – Ляшко
13:48
Ексклюзив
Людмила Денісова
В Україні переглянуть відмови у виплатах працівникам, які постраждали від обстрілів об'єктів критичної інфраструктури
13:47
Лукашенко
Лукашенко заявив, що Трампу треба буде вручити Нобелівську премію миру, якщо він завершить війну в Україні
13:26
Міністерство оборони України
З початку року Міноборони законтрактувало понад 11 тис. засобів РЕБ на понад 6 млрд грн
13:26
Найбільша інвестиція уряду США у фізичну реабілітацію в Україні: стартував проєкт Rehab4U
13:23
Paramount Global
Після місяців переговорів Paramount відмовилася від злиття з Warner Bros.
13:12
Насміхалася з українців, які ховалися під час обстрілу: 23-річна жителька Макіївки отримала підозру
12:59
ппо
Уночі ворог запустив 106 "шахедів" по території України: сили ППО знищили 74 дрони
12:52
памʼятник Пушкіну в Камʼянці
На Черкащині демонтують пам'ятники Пушкіну та Чайковському
12:47
росія, санкції
"Удар у серце путінської військової машини": Британія оголосила нові санкції проти РФ
12:30
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трамп буде "іспитом стійкості" не тільки для України, - політолог Саакян
12:24
Анонс
Публічна розмова зі словацькими та угорськими письменниками і журналістами на тему: «Чому Центральна Європа має преосмислити себе».
Чому Центральна Європа має переосмислити себе: у Києві відбудеться публічна розмова зі словацькими та угорськими авторами
12:19
Воїн і актор Андрій Джеджула показав, як їде на перше цілодобове чергування з захисту від "шахедів"
12:12
Окупанти 6 листопада атакували Херсон: загинув чоловік, поранена жінка у важкому стані
12:04
електроенергія
Через атаки російських БПЛА частково знеструмлені дві області: ситуація в енергосистемі 7 листопада
12:03
на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Шмигаль: 98% повісток відправляють людям, які не платять податки та не працюють
12:03
OPINION
Американські демократи зазнали повного технологічного фіаско
11:59
"Допомагала" за гроші отримати інвалідність: правоохоронці затримали посадовицю Центральної МСЕК на хабарі
11:53
Дональд Трамп
Замороження лінії фронту й відмова від вступу до НАТО на 20 років: WSJ оприлюднило деталі "мирних планів", які пропонують Трампу
11:26
Смартфон
В Австралії мають намір заборонити дітям до 16 років користуватися соцмережами
11:20
Netflix підтвердив, що останній сезон "Дивних див" вийде у 2025 році, і показав тизер
10:47
бронеавтомобіль UAT-TISA
Міноборони допустило до використання в Силах оборони бронеавтомобіль UAT-TISA
10:40
пункт пропуску
Пункти пропуску на кордоні з Молдовою тимчасово не працюють
10:37
Оновлено
Бундестаг
У Німеччині розпалася урядова коаліція: Шольц відправив у відставку міністра фінансів Лінднера
10:33
Огляд
світ, міжнародний огляд
Трамп приходить до Білого дому в чи не найнебезпечніший для Києва час від початку війни та які зміни чекатимуть тепер на Україну. Акценти світових ЗМІ 7 листопада
10:30
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 7 листопада: скільки в середньому коштують євро, долар і злотий
10:24
Ексклюзив
окупанти, армія РФ
Фіксується дуже багато переміщень противника: підполковник НГУ Баєв про Харківський напрямок
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV