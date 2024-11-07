"У цьому він має рацію": Рютте вважає, що Трамп підштовхуватиме країни НАТО до збільшення оборонних витрат

Про це він повідомив перед початком саміту Європейської політичної спільноти в Будапешті, передає Укрінформ.

На думку Рютте, Трамп має рацію стосовно збільшення оборонних витрат Північноатлантичного альянсу.

"Я думаю, що для всіх нас це означатиме, що буде президент, який має досвід, який дуже чітко знає, чого він хоче. Він буде підштовхувати нас усіх до того, щоб ми більше витрачали на оборону. І в цьому він має рацію. Він мав рацію і добився свого. Ми дійшли до 2 відсотків (частки витрат на оборону від ВВП, – ред.) значною мірою завдяки його великим зусиллям. І він також робитиме багато в майбутньому", - сказав генсек НАТО.

Водночас він згадав про присутність північнокорейських військових у РФ та загрози такої співпраці для євроатлантичного простору.

"І коли поглянути зараз на те, як Північна Корея зараз долучається в Україні, як отримує новітні ракетні технології з Росії… Той факт, що Китай, Іран, Північна Корея і Росія працюють разом, – це загроза не лише для європейської частини НАТО, але й для континентальної частини Сполучених Штатів, а також для наших партнерів, таких як Японія", - підкреслив Рютте.