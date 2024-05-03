Трамп у разі перемоги на виборах може вимагати від усіх країн НАТО витрачати на оборону 3% від ВВП, - The Times
Колишній очільник Білого дому й кандидат у президенти США Дональд Трамп може вимагати від усіх країн - членів Північноатлантичного альянсу виділяти не 2%, а 3% ВВП на оборону
Про це The Times розповіло джерело в оточенні Трампа.
За словами співрозмовника видання, такі думки колишнього американського президента спричинила його зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою, що відбулась минулого місяця в Нью-Йорку. Джерело зазначило, що "мислення Трампа еволюціонує" до нового показника витрат на оборону в НАТО.
"(Трамп. – ред.) думає про 3%, особливо після розмови з Дудою – і це не враховуючи грошей для України", – сказало джерело.
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