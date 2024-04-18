Дуда провів приватну зустріч з Трампом у Нью-Йорку
Президент Польщі Анджей Дуда та експрезидент Сполучених Штатів Дональд Трамп провели приватну зустріч у Нью-Йорку
Про це пише RMF24.
Зазначається, що зустріч була приватною. Анджея Дуду супроводжували міністри з його канцелярії: Марчін Масталерек і Войцех Коларський.
"Дружня атмосфера. Чудова розмова", - написав Марчін Масталерек у Х.
Натомість Трамп перед зустріччю наголосив, що "має особисті відносини" з Дудою та пам’ятає співпрацю, коли вони обоє обіймали президентські посади, додавши, що "поляки дуже люблять його".
"Ми знаємо один одного, у нас хороші стосунки", - сказав Дуда й додав, що переговори стосувалися співпраці: "Ми просто знаємо один одного як людей. Як два, можна сказати, друга".
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8 березня прем'єр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Трамп назвав Орбана "фантастичним лідером" і похвалив його стиль управління. Натомість Орбан закликав експрезидента США "повернутись і принести мир". Байден розкритикував їхню зустріч.
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