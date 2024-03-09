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Зустріч Обрана і Трампа: експрезидент США назвав угорського прем'єра "фантастичним лідером"

9 березня, 2024 субота
09:16
Світ Трамп та Орбан у гольф-клубі американського екс-президента у 2022 році

У п'ятницю, 8 березня, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся із кандидатом у президенти США та колишнім очільником Білого дому Дональдом Трампом у Флориді. Трамп назвав Орбана "фантастичним лідером" і похвалив його стиль управління

Про це пише Bloomberg.

"Орбан не викликає суперечок, тому що він каже: "Так буде" і на цьому все закінчується. Він бос. Ні – він великий лідер, фантастичний лідер", – заявив Трамп.

Зазначається, що експрезидент США влаштував Орбану цілу шоу-програму: екскурсію по своїй резиденції, вечерю з колишньою першою леді Меланією Трамп, годинну зустріч зі старшими помічниками та виступ музичної групи.

Видання нагадує, що чинний президент США Джо Байден перед зустріччю Трампа з Орбаном розкритикував її. Він заявив, що Орбан "не вважає, що демократія працює" та "шукає диктатури".

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Водночас Трамп похвалив угорського прем'єра як "сильного лідера". На його думку, Орбан створив собі імідж сильної людини в Угорщині та використовував своє право вето, щоб зірвати зусилля з досягнення консенсусу в ЄС.

"Для Орбана зустріч із Трампом - це шанс позбутися образу білої ворони та позиціювати себе як потенційний міст між Європою і США в разі перемоги Трампа на виборах у листопаді. Хоча лідери з усієї Європи відновлюють зв'язки з командою Трампа, мало хто з них має пряму лінію і атмосферу товариськості, яка є в Орбана з колишнім президентом", - підкреслює Bloomberg.

  • Напередодні Орбан заявив, що колишній президент США Трамп у разі повернення на посаду є "єдиним серйозним шансом" для припинення російсько-української війни.
Теги:
політика
Угорщина
Дональд Трамп
Віктор Орбан
США
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