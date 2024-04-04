Як в часи холодної війни: Дуда закликав країни НАТО збільшити витрати на оборону до 3% від ВВП

Про це повідомляє RMF24.

Під час промови, присвяченої 75-й річниці підписання Північноатлантичного договору, президент Польщі підкреслив, що прийняв рішення "надіслати лист всім лідерам країн НАТО, а також генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу, де сформульована пропозиція разом з обґрунтуванням, чому сьогодні є виправданим збільшення оборонних витрат і встановлення порогу в 3% ВВП в країнах Північноатлантичного альянсу".

"Своєю агресивною політикою, відновленням російського імперіалізму, агресією проти України Росія чітко і ясно показала, що – на жаль – вона повертається у своїй політиці до часів холодної війни, коли Радянський Союз проводив агресивну політику проти інших країн, що Росія повертається до цих амбіцій і повинна отримати таку відповідь, яку вона отримала тоді", – підкреслив Анджей Дуда.

Він нагадав, що тоді "країни НАТО витрачали 3% ВВП на свою оборону".

"Сьогодні ми повинні повернутися до цього рівня. Мій лист відкриває дискусію на цю тему. Водночас він містить чітку вказівку на те, що ми повинні обговорити цю тему на майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні, ювілейному саміті з нагоди 75-ї річниці НАТО", – сказав Дуда.

"Це, безумовно, будуть довгі дебати. Вони не будуть тривати одну чи дві зустрічі, тому що ми маємо досягти консенсусу з цього питання, але я вірю, що таке рішення буде ухвалено", – додав президент Польщі.