Країни НАТО збільшують оборонні бюджети на тлі заяв Трампа

Про це пише Bloomberg.

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, на досягнення мети Альянсу союзники витрачатимуть щонайменше 2% ВВП на оборону.

"Проте деякі союзники ще мають пройти шлях", - сказав він, підкресливши, що вони "досягають реального прогресу".

Видання зауважує, таке рішення оголосили після того, як президент США Джо Байден розкритикував свого конкурента Трампа за заяву, що він дозволить Росії атакувати країни Альянсу, якщо ті не сплатили внески в НАТО. Байден назвав такі висловлювання "небезпечними" та "неамериканськими".

"Ми не повинні давати місця для прорахунків або непорозумінь у Москві щодо нашої готовності, нашої відданості та рішучості захищати всіх союзників", - акцентував Столтенберг.

За його словами, ймовірність повернення Трампа в Білий дім спровокувала активні дискусії союзників про те, що може зробити Європа, аби гарантувати інвестування США в трансатлантичну безпеку.

Анонімний дипломат також розповів Bloomberg, що союзникам, окрім збільшення фінансування на оборону й допомогу Україні, потрібно звертати увагу на питання, які президент США вважатиме важливими, зокрема питання щодо Китаю.

"Залучення найбагатшого та наймогутнішого члена НАТО до Альянсу є критично важливим. Згідно з останнім щорічним звітом НАТО, на США припадає переважна більшість витрат блоку на оборону — приблизно 70% у 2022 році", - зауважує видання.

Німеччина досягла витрат у 2% ВВП уперше після закінчення холодної війни

Речник міністерства оборони Німеччини Мітко Мюллер заявив, що країна вперше сплатила 2% ВВП на оборону НАТО після закінчення холодної війни, адже після вторгнення РФ в Україну витрати зросли. Про це повідомляє Reuters.

За його словами, німецький уряд цьогоріч виділить €71,8 млрд на оборонні витрати завдяки регулярним та спеціальним бюджетним асигнуванням. Однак інформація про те, скільки становлять загальні видатки країни на оборону засекречена.

Заява Трампа щодо НАТО на передвиборчому мітингу

Претендент на посаду президента США Дональд Трамп заявив, що "заохочуватиме" Росію атакувати будь-якого члена НАТО, який не платить по рахунках як частина військового Альянсу. Про це він заявив на передвиборчому мітингу у місті Конвей, в Південній Кароліні.

Експрезидент США розповів у виступі, як переконував інших західних лідерів збільшувати військові видатки під час свого першого президентського строку у 2017-2021 роках.

"НАТО був банкрутом, поки я не з'явився. Я сказав: "Усі платитимуть". - Вони сказали: "Ну, якщо ми не платимо, ви все одно будете нас захищати?" - Я сказав: "Точно ні". Вони не могли повірити в це", - пояснив Трамп.

За його словами, президент однієї "великої країни" якось запитав його, чи США будуть далі захищати їх від вторгнення Росії, навіть "якщо вони не заплатять".

"Ні, я не став би вас захищати. Насправді я заохочував би їх (Росію, - ред.) робити все, що їм заманеться. Ти маєш заплатити. Ти маєш платити по рахунках", - переповів Трамп те, що він нібито сказав лідеру неназваної країни-члена НАТО.