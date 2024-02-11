Туск звернувся до Дуди з приводу погрози Трампа "заохочувати" Росію до атак на неплатників внесків у НАТО
Слова Трампа про те, що він нацьковуватиме РФ на країни-члени НАТО, обурили польського прем'єра Дональда Туска
Очільник уряду Польщі звернувся до президента країни Анджея Дуди, що запевняв у надійності обіцянок Дональда Трампа.
"Пане президенти, може, це привід для того, щоб зібрати Кабінетну раду (приблизний аналог української РНБО, - ред.)?" - звернувся Туск до Дуди.
"Союз Польщі зі США повинен бути сильним, незалежно від того, хто зараз при владі в Польщі та США. Я завжди діяв так і буду діяти в цьому дусі, поважаючи всіх наших партнерів у США. Образа половини американської політичної сцени не служить ані нашим економічним інтересам, ані безпеці Польщі", - відповів Дуда прем'єру Туску.
"До речі, завдяки мудрій і далекоглядній політиці останніх 8 років ми витрачаємо на оборону 4% ВВП. Завдяки цьому Польща є і буде в безпеці!" - наголосив Анджей Дуда.
Заява Трампа щодо НАТО на передвиборчому мітингу
Претендент на посаду президента США Дональд Трамп заявив, що "заохочуватиме" Росію атакувати будь-якого члена НАТО, який не платить по рахунках як частина військового Альянсу. Про це він заявив на передвиборчому мітингу у місті Конвей, в Південній Кароліні.
Експрезидент США розповів у виступі, як переконував інших західних лідерів збільшувати військові видатки під час свого першого президентського строку у 2017-2021 роках.
"НАТО був банкрутом, поки я не з'явився. Я сказав: "Усі платитимуть". - Вони сказали: "Ну, якщо ми не платимо, ви все одно будете нас захищати?" - Я сказав: "Точно ні". Вони не могли повірити в це", - пояснив Трамп.
За його словами, президент однієї "великої країни" якось запитав його, чи США будуть далі захищати їх від вторгнення Росії, навіть "якщо вони не заплатять".
"Ні, я не став би вас захищати. Насправді я заохочував би їх (Росію, - ред.) робити все, що їм заманеться. Ти маєш заплатити. Ти маєш платити по рахунках", - переповів Трамп те, що він нібито сказав лідеру неназваної країни-члена НАТО.
- Перед цим Дуда припустив, що Трамп зможе "закінчити війну за 24 години", бо раніше він "виконував свої обіцянки".
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