Дуда припускає, що Трамп може закінчити війну за 24 години, бо раніше він виконував свої обіцянки
Президент Польщі Анджей Дуда не відкидає можливості того, що Дональд Трамп може "припинити війну в Україні за 24 години", якщо переможе у виборах на пост президента США
Про це він сказав під час свого візиту до Руанди, повідомляє Wirtualna Polska.
Під час спільної пресконференції із президентом Руанди Анджею Дуді поставили питання стосовно заяви Трампа про припинення війни в Україні за 24 години у разі перемоги на виборах.
"Грунтуючись на особистому досвіді президента, який свого часу працював з президентом Трампом, я можу сказати: те, що він мені обіцяв, виконано. Тож якщо я отримав якусь обіцянку від Трампа, якщо він мені щось пообіцяв, це було виконано", - відповів Дуда.
Також він наголосив, що "Трамп серйозний у всьому, що він говорить".
- 16 липня колишній президент США Дональд Трамп заявив, що міг би змусити президента України Володимира Зеленського укласти мирну угоду з президентом РФ Володимиром Путіним протягом 24 годин після повернення до Білого дому.
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