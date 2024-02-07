Дуда припускає, що Трамп може закінчити війну за 24 години, бо раніше він виконував свої обіцянки

Про це він сказав під час свого візиту до Руанди, повідомляє Wirtualna Polska.

Під час спільної пресконференції із президентом Руанди Анджею Дуді поставили питання стосовно заяви Трампа про припинення війни в Україні за 24 години у разі перемоги на виборах.

"Грунтуючись на особистому досвіді президента, який свого часу працював з президентом Трампом, я можу сказати: те, що він мені обіцяв, виконано. Тож якщо я отримав якусь обіцянку від Трампа, якщо він мені щось пообіцяв, це було виконано", - відповів Дуда.

Також він наголосив, що "Трамп серйозний у всьому, що він говорить".