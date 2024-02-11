Трамп заохочуватиме РФ робити "все, що вона захоче" з будь-якою країною НАТО, яка недостатньо витрачає на оборону
10 лютого експрезидент США Дональд Трамп заявив, що заохочуватиме Росію робити "все, що вона захоче" з будь-якою країною-членом НАТО, яка не виконує вказівки щодо витрат на оборону
Про це повідомляє CNN.
Таким чином, Трамп визнав, що не буде дотримуватися положення про колективну оборону в разі переобрання на президентських виборах.
"НАТО було розгромлено, поки я не з'явився. Я сказав: "Усі заплатять". Вони сказали: "Ну, якщо ми не заплатимо, ви все одно будете нас захищати?" Я сказав: "Абсолютно ні". Вони не могли повірити відповіді", - сказав Трамп на мітингу в Південній Кароліні.
Трамп сказав, що "один із президентів великої країни" в один момент запитав його, чи США все одно захищатимуть країну, якщо Росія захопить їх, навіть якщо вони "не заплатять".
"Ні, я б не захищав вас. Насправді я б заохотив їх робити все, що їм заманеться. Ви повинні заплатити. Ви повинні платити за рахунками", - згадав Трамп, коли сказав цьому президенту.
Пізніше в суботу Білий дім назвав слова Трампа "жахливими та безглуздими" та розхвалив зусилля президента Джо Байдена зміцнити Альянс.
"Президент Байден відновив наші альянси та зробив нас сильнішими у світі, тому що він знає, що головний обов’язок кожного головнокомандувача — забезпечити безпеку американського народу та вірність цінностям, які нас об’єднують. Заохочення вторгнень наших найближчих союзників з боку вбивчих режимів є жахливим і безпідставним – і це ставить під загрозу національну безпеку США, глобальну стабільність і нашу економіку вдома", – заявив речник Білого дому Ендрю Бейтс.
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