Данілов розповів, що буде з Україною в разі перемоги Трампа у США
Секретар РНБО Олексій Данілов спрогнозував, чи зменшиться підтримка України у війні проти Росії, якщо президентом США стане Дональд Трамп
Про це Данілов розповів в інтерв'ю "Бабелю".
На думку секретаря РНБО, США не відступляться від підтримки України, а Європа вже не та, якою була до 24 лютого 2022 року.
"Майте на увазі, що в Європі збільшилася кількість членів НАТО. Коли Путін казав, що не хоче, аби на його кордонах були представники країн НАТО, то він у відповідь отримав Фінляндію, Швецію й обов'язково отримає нашу країну", - сказав Данілов.
"Ніякої трагедії для України, хто б не був у США президентом, не буде. Це приниження нас усіх, коли ми з вами робимо такий висновок, що залежно від того, хто в Америці буде президентом, держава існуватиме або ні. Ми вже довели всьому світові, що гідні того, щоби мати свою державу", - додав він.
- Раніше експрезидент США Дональд Трамп заявив, що міг би змусити президента України Володимира Зеленського укласти мирну угоду з президентом РФ Володимиром Путіним протягом 24 годин після повернення до Білого дому.
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