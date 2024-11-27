Оголошено ім'я володаря премії Golden Boy-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Нагорода, яку вручає італійське видання Tuttosport найкращому молодому футболістку року, дісталась зірці "Барселони" Ламіну Ямалю. Це вже третій гравець каталонців, який виграв цей приз за останні 4 сезони.

У 2024 році Ямаль разом зі збірною Іспанії став переможцем Євро-2024. На рахунку 17-річного вінгера 16 матчів, 6 голів і 8 асистів у цьому сезоні.

Transfermarkt оцінює Ямаля у 150 млн євро.