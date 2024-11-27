Оголошено ім'я володаря премії Golden Boy-2024

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27 листопада, 2024 середа
18:52
Футбол Ламін Ямаль, збірна Іспанії, Євро-2024

Вінгер іспанської "Барселони" Ламін Ямаль визнаний найкращим молодим футболістом 2024 року

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Про це повідомляє Еспресо.TV.

Нагорода, яку вручає італійське видання Tuttosport найкращому молодому футболістку року, дісталась зірці "Барселони" Ламіну Ямалю. Це вже третій гравець каталонців, який виграв цей приз за останні 4 сезони.  

У 2024 році Ямаль разом зі збірною Іспанії став переможцем Євро-2024. На рахунку 17-річного вінгера 16 матчів, 6 голів і 8 асистів у цьому сезоні.

Transfermarkt оцінює Ямаля у 150 млн євро.

  • 22 листопада стало відомо, що вінгер "Барселони" Ламін Ямаль підпише новий контракт з клаузулою в 1 мільярд євро.
Теги:
Новини
Спорт
Ліга чемпіонів
Барселона
Євро-2024
Ла Ліга
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