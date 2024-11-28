На Донеччині попри обов'язкову евакуацію залишаються близько 321 тис. людей
На підконтрольній Україні території Донецької області залишаються близько 321 тисячі цивільних людей, попри оголошену обов'язкову евакуацію
Про це розповів начальник відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Дмитро Петлін, передає Укрінформ.
Вказано, що з 2 серпня 2022 року на підконтрольній Україні території Донецької області триває обов'язкова евакуація. З того часу станом на 26 листопада з регіону виїхали близько 1 млн 176 тис. людей, з яких понад 187 тис. – це діти й понад 46 тис. - особи з інвалідністю.
Читайте також: У Часовому Ярі ситуація критична, в місті залишається трохи більше 300 людей, - очільник МВА
"Станом на 26 листопада на території, підконтрольній українській владі, в області залишається близько 321 тис. осіб", - сказав Петлін.
- Протягом доби 25 листопада через російські обстріли на Донеччині загинула людина, ще одна отримала поранення.
- Актуальне
- Важливе