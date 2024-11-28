На Донеччині попри обов'язкову евакуацію залишаються близько 321 тис. людей

Про це розповів начальник відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Дмитро Петлін, передає Укрінформ.

Вказано, що з 2 серпня 2022 року на підконтрольній Україні території Донецької області триває обов'язкова евакуація. З того часу станом на 26 листопада з регіону виїхали близько 1 млн 176 тис. людей, з яких понад 187 тис. – це діти й понад 46 тис. - особи з інвалідністю.

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"Станом на 26 листопада на території, підконтрольній українській владі, в області залишається близько 321 тис. осіб", - сказав Петлін.