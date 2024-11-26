За минулу добу на Донеччині через атаки РФ загинула людина, ще одну поранено
Протягом доби 25 листопада через російські обстріли на Донеччині загинула людина, ще одна отримала поранення
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
У Покровському районі в Дачному Курахівської громади 1 людина загинула, 5 будинків зруйновано і 14 пошкоджено. Крім того, 6 будинків пошкоджено у Ганнівці ще 3 – в Мирнограді. Також у Покровську пошкоджено 7 будинків, ще 3 – у Шевченку. До того ж у Малинівці Гродівської громади пошкоджено 2 будинки.
У Краматорському районі в Іллінівській громаді 1 людина поранена. Також пошкоджено 3 об'єкти у Зорі, ще 18 – у Поповому Яру.
У Бахмутському районі в Сіверську пошкоджено 2 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків, дві багатоповерхівки й нежитлова будівля.
"Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 162 людини, у тому числі 22 дитини", – додав Філашкін.
- Прокуратура встановила, що в Торецьку військові армії РФ зайшли до житлової квартири і розстріляли двох цивільних жінок. Поранення також дістав чоловік.
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