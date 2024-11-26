За минулу добу на Донеччині через атаки РФ загинула людина, ще одну поранено

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Покровському районі в Дачному Курахівської громади 1 людина загинула, 5 будинків зруйновано і 14 пошкоджено. Крім того, 6 будинків пошкоджено у Ганнівці ще 3 – в Мирнограді. Також у Покровську пошкоджено 7 будинків, ще 3 – у Шевченку. До того ж у Малинівці Гродівської громади пошкоджено 2 будинки.

У Краматорському районі в Іллінівській громаді 1 людина поранена. Також пошкоджено 3 об'єкти у Зорі, ще 18 – у Поповому Яру.

У Бахмутському районі в Сіверську пошкоджено 2 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків, дві багатоповерхівки й нежитлова будівля.

"Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 162 людини, у тому числі 22 дитини", – додав Філашкін.