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За минулу добу на Донеччині через атаки РФ загинула людина, ще одну поранено

Юлія Лаврук
26 листопада, 2024 вiвторок
10:17
Війна з Росією Донецька область, стела

Протягом доби 25 листопада через російські обстріли на Донеччині загинула людина, ще одна отримала поранення

Зміст

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Покровському районі в Дачному Курахівської громади 1 людина загинула, 5 будинків зруйновано і 14 пошкоджено. Крім того, 6 будинків пошкоджено у Ганнівці ще 3 – в Мирнограді. Також у Покровську пошкоджено 7 будинків, ще 3 – у Шевченку. До того ж у Малинівці Гродівської громади пошкоджено 2 будинки.

У Краматорському районі в Іллінівській громаді 1 людина поранена. Також пошкоджено 3 об'єкти у Зорі, ще 18 – у Поповому Яру.

У Бахмутському районі в Сіверську пошкоджено 2 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків, дві багатоповерхівки й нежитлова будівля.

"Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 162 людини, у тому числі 22 дитини", – додав Філашкін.

  • Прокуратура встановила, що в Торецьку військові армії РФ зайшли до житлової квартири і розстріляли двох цивільних жінок. Поранення також дістав чоловік.
Теги:
Новини
Україна
російська армія
Донеччина
окупанти
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