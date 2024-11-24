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Увійшли до квартири й відкрили вогонь: у Торецьку росіяни розстріляли двох і поранили одного цивільного

Ксенія Золотова
24 листопада, 2024 неділя
15:45
Війна з Росією окупанти

Прокуратура встановила, що в Торецьку військові армії РФ зайшли до житлової квартири і розстріляли двох цивільних жінок. Поранення також дістав чоловік

Зміст

Про це повідомляє Донецька облпрокуратура.

За даними слідства, 21 листопада о 18:00 військовослужбовці РФ увійшли до однієї з квартир у житловому кварталі Торецька, де перебувало троє цивільних. 

Окупанти умисно відкрили по них вогонь з автоматичної зброї, в результаті чого двоє місцевих мешканок загинули на місці. Чоловік, який перебував поруч із ними, дістав поранення, переломи плеча і ключиці, розповіли правоохоронці. Наразі постраждалому надають кваліфіковану медичну допомогу.

Бахмутська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

  • У Селидовому Донецької області російські військові, ймовірно, розстріляли двох цивільних жінок. Також окупанти обстріляли цивільний автомобіль та поранили людину. Омбудсмен Дмитро Лубінець скерував листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ).
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
Донеччина
воєнні злочини Росії
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