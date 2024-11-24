Увійшли до квартири й відкрили вогонь: у Торецьку росіяни розстріляли двох і поранили одного цивільного

Про це повідомляє Донецька облпрокуратура.

За даними слідства, 21 листопада о 18:00 військовослужбовці РФ увійшли до однієї з квартир у житловому кварталі Торецька, де перебувало троє цивільних.

Окупанти умисно відкрили по них вогонь з автоматичної зброї, в результаті чого двоє місцевих мешканок загинули на місці. Чоловік, який перебував поруч із ними, дістав поранення, переломи плеча і ключиці, розповіли правоохоронці. Наразі постраждалому надають кваліфіковану медичну допомогу.

Бахмутська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).