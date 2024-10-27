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Офіс генпрокурора: в охопленому боями Селидовому окупанти розстрілюють цивільних

Світлана Кравченко
27 жовтня, 2024 неділя
13:22
Війна з Росією

У Селидовому Донецької області російські військові, ймовірно, розстріляли двох цивільних жінок. Також окупанти обстріляли цивільний автомобіль та поранили людину

Зміст

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що 27 жовтня у декількох Telegram-каналах поширили інформацію про вбивства окупантами мирних жителів у Селидовому.

На оприлюдненому відео зафіксовано, як російські солдати, ймовірно, розстріляли з автоматичної зброї цивільний автомобіль. Під час атаки в салоні перебували двоє громадян, одного з них поранено.

 Після цього на місце події прибули військові ЗСУ та, відтягнувши з лінії вогню постраждалого, надали йому першу медичну допомогу й евакуювали цивільних з-під обстрілу. Попередньо, це сталось 24 жовтня.

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Крім того, за даними медіа, ворог розстріляв у місті двох жінок. У мережі повідомляють, що в районі приватного сектору, який практично не постраждав від активних бойових дій, лежать тіла загиблих цивільних. 

Прокурори наголосили, що ці вбивства відбувалися, попередньо, вже після взяття під контроль цих територій росіянами.

Наразі прокуратура проводить слідчі та розшукові дії, направлені на встановлення всіх обставин подій та ідентифікацію жертв окупантів.

Фото: Офіс генпрокурора

  • Нещодавно російська окупаційна армія вбила чотирьох нацгвардійців, яких захопила в полон під час штурмів поблизу Селидового Донецької області.
     

 

Теги:
Новини
Донбас
російська армія
злочини проти людяності
Донеччина
окупанти
злочини проти людства
воєнні злочини Росії
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