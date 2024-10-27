Офіс генпрокурора: в охопленому боями Селидовому окупанти розстрілюють цивільних

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що 27 жовтня у декількох Telegram-каналах поширили інформацію про вбивства окупантами мирних жителів у Селидовому.

На оприлюдненому відео зафіксовано, як російські солдати, ймовірно, розстріляли з автоматичної зброї цивільний автомобіль. Під час атаки в салоні перебували двоє громадян, одного з них поранено.

Після цього на місце події прибули військові ЗСУ та, відтягнувши з лінії вогню постраждалого, надали йому першу медичну допомогу й евакуювали цивільних з-під обстрілу. Попередньо, це сталось 24 жовтня.

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Крім того, за даними медіа, ворог розстріляв у місті двох жінок. У мережі повідомляють, що в районі приватного сектору, який практично не постраждав від активних бойових дій, лежать тіла загиблих цивільних.

Прокурори наголосили, що ці вбивства відбувалися, попередньо, вже після взяття під контроль цих територій росіянами.

Наразі прокуратура проводить слідчі та розшукові дії, направлені на встановлення всіх обставин подій та ідентифікацію жертв окупантів.

Фото: Офіс генпрокурора