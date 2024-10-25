Складні бої за Селидове, інтенсивність штурмів окупантів на Курахівському напрямку не зменшується. Колонка Сергія Згурця

Ворог сконцентрував свої зусилля на Селидовому

Цього тижня в центрі уваги щодо лінії фронту була ситуація навколо Селидового. Ситуація навколо міста стає щодня напруженішою та критичною. Це шахтарське місто, розташоване за 15 км від великого логістичного центру та лінії оборони - Покровська. Силам оборони вдалось призупинити просування російської окупаційної армії до Покровська. Тому ворог сконцентрував свої основні зусилля на захопленні Селидового. Для росіян захоплення Селидового є важливою передумовою для подальшого просування до Покровська. Відомо, що Селидове обороняє 15-та бригада оперативного призначення "Кара-Даг". З понеділка цього тижня ситуація на цьому напрямку суттєво погіршилась, оскільки ворог перекинув до Селидового додаткові резерви з півночі Покровського напрямку. Окупанти продовжують атакувати місто з півночі, півдня та сходу. Коли ми говоримо про північ та південний захід від міста, то це власне спроби противника перерізати логістичну трасу на Покровськ та дорогу через Вишневе. Також ворог продовжує проводити атакувальні дії зі сходу. Зокрема, бойові дії відбуваються в самому місті. Тут ворог досяг певних тактичних успіхів, використовуючи просування своїх малих груп. Також варто зауважити, що просування окупантів відбулось завдяки перевазі в особовому складі. Інтенсивність атак противника вкрай висока. В проміжках між піхотними атаками активно працює ворожа артилерія. Сили оборони на цьому напрямку намагаються стримувати противника всіма наявними засобами. Зокрема, пілоти БПЛА роблять понад 100 вильотів щодня.

Карта бойових дій біля Селидового станом на 25 жовтня.

За словами одного з наших військовослужбовців, російська піхота намагається просочуватись між українськими позиціями навіть не закріплюючись, вони просуваються далі. Також є інформація про те, що росіяни змогли отримати свіжі резерви. Це відомо зі слів одного із полонених, яких захопили наші військові. Отже, бої тривають вже в самому місті. Жодна з мап зараз навряд чи передає точну картину бойових дій навколо Селидового. Нам відомо, що наша оборона щільніша в північній та північно-західній частині міста. Зараз про повний контроль міста ворогом поки що не йдеться. Втім, за окремими даними Сили оборони утримують лише 10% території Селидового.

Сьогодні переважна більшість експертів схиляється до необхідності виведення наших військ з Селидового. Оскільки захоплення території на північ та південь від міста може створити загрози для логістичного забезпечення наших військ у місті. Також у Генштабі напередодні повідомили про бої біля Вишневого. Окремі експерти говорять про бої вже в самому Вишневому. Якщо одна з трас буде все-таки перерізана й захоплена ворогом, то це створить суттєві ризики для українських підрозділів. Зараз ситуація на цьому напрямку буде залежати від балансу співвідношення сил та засобів, які є в обох сторін. В разі захоплення Селидового ворог буде використовувати трасу до Покровська як один зі шляхів для свого подальшого просування. Оскільки місто Покровськ залишається для противника одним із пріоритетних напрямків. В будь-якому разі розуміємо, що всі ці події є наслідком переваги противника в силах та засобах. Також це повʼязане з нашими помилками, зокрема, темпами проведення мобілізації та забезпеченням наших військових достатньою кількістю техніки та озброєння.

Карта бойових дій на Покровському напрямку станом на 25 жовтня.

Інтенсивність штурмових дій противника на Курахівському напрямку не вщухає

Виконувач обов'язки пресофіцера 33-ї окремої механізованої бригади Назар Войтенков повідомив, що противник продовжує інтенсивний наступ на Курахівському напрямку. За його словами, на лівому фланзі оборони ситуація є досить важкою. Зокрема, на напрямку населених пунктів Максимільянівка, Георгіївка в напрямку Курахового. Войтенков повідомив, що 33-тя ОМБр продовжує тримати оборону на визначених позиціях. Він зазначив, що завдяки комплексній обороні їм вдається стримувати ворога, але росіяни активно діють саме на флангах. Він порівняв ситуацію на Курахівському напрямку з боями біля Селидового, де окупанти теж намагаються обійти місто з флангів. Войтенков зауважив, що якщо противнику вдасться просуватись далі, то втримати оборону буде складніше. Він додав, що тримати оборону було б легше, якби підрозділи Сил оборони отримали належне поповнення в особовому складі й засобах. Також, за його словами, військовослужбовці ЗСУ дуже ефективно застосовують на Курахівському напрямку танки Leopard.

Карта бойових дій на Курахівському напрямку станом на 25 жовтня.

Назар Войтенков деталізував, що комплексна оборона передбачає ефективну комунікацію з суміжними бригадами. За його словами, їхня бригада активно працює з іншими, зокрема тими, які тримають оборону на флангах. Завдяки такій комунікації та співпраці вдається успішно стримувати ворога. Також він додав, що вогнева підтримка артилерії працює на відмінно, а ПТРК ефективно знищують техніку противника. Попри значні втрати, росіяни продовжують проводити наступальні дії. Як зауважив Войтенков, складається враження, що російські командири намагаються якомога скоріше виконати план із захоплення окремих територій, не шкодуючи ані особовий склад, ані техніку.

Застосування техніки для бойових дій в умовах погіршення погоди: ситуація на Курахівському напрямку

Назар Войтенков також розповів, що окупанти почали менше застосовувати для просування мототехніку. Це повʼязано з погіршенням погоди й стану доріг. Часто окупанти використовують кілька танків, щоб розмінувати дорогу для наступальних дій. Після танків, окупанти просуваються по дорозі БТРами, МТ-ЛБ та БМП. Часто ця техніка перевозить всередині або зовні десант противника. Вся ця техніка знищується Силами оборони ще на підʼїздах до українських позицій.

За словами Назара Войтенкова, військовослужбовці Сил оборони не можуть виконувати ремонт техніки безпосередньо на полі бою. Часто навіть евакуація підбитої техніки є неможливою. Втім, вся пошкоджена техніка ремонтується відразу після евакуації з поля бою спеціалістами. У випадках, якщо ремонтникам не вдається відремонтувати пошкоджену техніку, її відправляють у країну виробника. Там цю техніку ремонтують і повертають до України.

Назар Войтенков також розповів, чи змінились погодні умови на Донеччині. За його словами, наразі на Донеччині сухо, втім, відчувається збільшення вологості у повітрі. Військові очікують активного сезону дощів. Він додав, що в бліндажі вода не опускається, оскільки, військові дуже добре підготувались й добре обладнали власні позиції. Войтенков зауважив, що хоча погода не дощова наразі, рух транспортом ускладнений. Зокрема, пересуватись на пікапах вже складніше.



