Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Статті Складні бої за Селидове, інтенсивність штурмів окупантів на Курахівському напрямку не зменшується. Колонка Сергія Згурця
Аналітика

Складні бої за Селидове, інтенсивність штурмів окупантів на Курахівському напрямку не зменшується. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець Віталій Бесараб
25 жовтня, 2024 п'ятниця
20:52
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Силам оборони вдалось призупинити просування російської окупаційної армії до Покровська. Тому ворог сконцентрував свої основні зусилля на захопленні Селидового. Для росіян захоплення Селидового є важливою передумовою для подальшого просування до Покровська

Зміст

Ворог сконцентрував свої зусилля на Селидовому

Цього тижня в центрі уваги щодо лінії фронту була ситуація навколо Селидового. Ситуація навколо міста стає щодня напруженішою та критичною. Це шахтарське місто, розташоване за 15 км від великого логістичного центру та лінії оборони - Покровська. Силам оборони вдалось призупинити просування російської окупаційної армії до Покровська. Тому ворог сконцентрував свої основні зусилля на захопленні Селидового. Для росіян захоплення Селидового є важливою передумовою для подальшого просування до Покровська. Відомо, що Селидове обороняє 15-та бригада оперативного призначення "Кара-Даг". З понеділка цього тижня ситуація на цьому напрямку суттєво погіршилась, оскільки ворог перекинув до Селидового додаткові резерви з півночі Покровського напрямку. Окупанти продовжують атакувати місто з півночі, півдня та сходу. Коли ми говоримо про північ та південний захід від міста, то це власне спроби противника перерізати логістичну трасу на Покровськ та дорогу через Вишневе. Також ворог продовжує проводити атакувальні дії зі сходу. Зокрема, бойові дії відбуваються в самому місті. Тут ворог досяг певних тактичних успіхів, використовуючи просування своїх малих груп. Також варто зауважити, що просування окупантів відбулось завдяки перевазі в особовому складі. Інтенсивність атак противника вкрай висока. В проміжках між піхотними атаками активно працює ворожа артилерія. Сили оборони на цьому напрямку намагаються стримувати противника всіма наявними засобами. Зокрема, пілоти БПЛА роблять понад 100 вильотів щодня.

Карта бойових дій біля Селидового станом на 25 жовтня.

За словами одного з наших військовослужбовців, російська піхота намагається просочуватись між українськими позиціями навіть не закріплюючись, вони просуваються далі. Також є інформація про те, що росіяни змогли отримати свіжі резерви. Це відомо зі слів одного із полонених, яких захопили наші військові. Отже, бої тривають вже в самому місті. Жодна з мап зараз навряд чи передає точну картину бойових дій навколо Селидового. Нам відомо, що наша оборона щільніша в північній та північно-західній частині міста. Зараз про повний контроль міста ворогом поки що не йдеться. Втім, за окремими даними Сили оборони утримують лише 10% території Селидового.

Сьогодні переважна більшість експертів схиляється до необхідності виведення наших військ з Селидового. Оскільки захоплення території на північ та південь від міста може створити загрози для логістичного забезпечення наших військ у місті. Також у Генштабі напередодні повідомили про бої біля Вишневого. Окремі експерти говорять про бої вже в самому Вишневому. Якщо одна з трас буде все-таки перерізана й захоплена ворогом, то це створить суттєві ризики для українських підрозділів. Зараз ситуація на цьому напрямку буде залежати від балансу співвідношення сил та засобів, які є в обох сторін. В разі захоплення Селидового ворог буде використовувати трасу до Покровська як один зі шляхів для свого подальшого просування. Оскільки місто Покровськ залишається для противника одним із пріоритетних напрямків. В будь-якому разі розуміємо, що всі ці події є наслідком переваги противника в силах та засобах. Також це повʼязане з нашими помилками, зокрема, темпами проведення мобілізації та забезпеченням наших військових достатньою кількістю техніки та озброєння.

Карта бойових дій на Покровському напрямку станом на 25 жовтня.

Інтенсивність штурмових дій противника на Курахівському напрямку не вщухає

Виконувач обов'язки пресофіцера 33-ї окремої механізованої бригади Назар Войтенков повідомив, що противник продовжує інтенсивний наступ на Курахівському напрямку. За його словами, на лівому фланзі оборони ситуація є досить важкою. Зокрема, на напрямку населених пунктів Максимільянівка, Георгіївка в напрямку Курахового. Войтенков повідомив, що 33-тя ОМБр продовжує тримати оборону на визначених позиціях. Він зазначив, що завдяки комплексній обороні їм вдається стримувати ворога, але росіяни активно діють саме на флангах. Він порівняв ситуацію на Курахівському напрямку з боями біля Селидового, де окупанти теж намагаються обійти місто з флангів. Войтенков зауважив, що якщо противнику вдасться просуватись далі, то втримати оборону буде складніше. Він додав, що тримати оборону було б легше, якби підрозділи Сил оборони отримали належне поповнення в особовому складі й засобах. Також, за його словами, військовослужбовці ЗСУ дуже ефективно застосовують на Курахівському напрямку танки Leopard.

Карта бойових дій на Курахівському напрямку станом на 25 жовтня.

Назар Войтенков деталізував, що комплексна оборона передбачає ефективну комунікацію з суміжними бригадами. За його словами, їхня бригада активно працює з іншими, зокрема тими, які тримають оборону на флангах. Завдяки такій комунікації та співпраці вдається успішно стримувати ворога. Також він додав, що вогнева підтримка артилерії працює на відмінно, а ПТРК ефективно знищують техніку противника. Попри значні втрати, росіяни продовжують проводити наступальні дії. Як зауважив Войтенков,  складається враження, що російські командири намагаються якомога скоріше виконати план із захоплення окремих територій, не шкодуючи ані особовий склад, ані техніку.

Застосування техніки для бойових дій в умовах погіршення погоди: ситуація на Курахівському напрямку

Назар Войтенков також розповів, що окупанти почали менше застосовувати для просування мототехніку. Це повʼязано з погіршенням погоди й стану доріг. Часто окупанти використовують кілька танків, щоб розмінувати дорогу для наступальних дій. Після танків, окупанти просуваються по дорозі БТРами, МТ-ЛБ та БМП. Часто ця техніка перевозить всередині або зовні десант противника. Вся ця техніка знищується Силами оборони ще на підʼїздах до українських позицій.

За словами Назара Войтенкова, військовослужбовці Сил оборони не можуть виконувати ремонт техніки безпосередньо на полі бою. Часто навіть евакуація підбитої техніки є неможливою. Втім, вся пошкоджена техніка ремонтується відразу після евакуації з поля бою спеціалістами. У випадках, якщо ремонтникам не вдається відремонтувати пошкоджену техніку, її відправляють у країну виробника. Там цю техніку ремонтують і повертають до України.

Назар Войтенков також розповів, чи змінились погодні умови на Донеччині. За його словами, наразі на Донеччині сухо, втім, відчувається збільшення вологості у повітрі. Військові очікують активного сезону дощів. Він додав, що в бліндажі вода не опускається, оскільки, військові дуже добре підготувались й добре обладнали власні позиції. Войтенков зауважив, що хоча погода не дощова наразі, рух транспортом ускладнений. Зокрема, пересуватись на пікапах вже складніше.

 


 

Теги:
Відео
Новини
Україна
Сергій Згурець
російська армія
ЗСУ
Війна з Росією
Донеччина
окуповані території
окупанти
Військові новини
допомога Україні
зброя для України
Колонка Згурця
Покровськ
Курахове
Читайте також:
Путін та Кім Чен Ин
Автор Віталій Бесараб
24 жовтня, 2024 четвер
Путін дуже вдало обрав час, щоб використати війська КНДР на фронті, - військовий оглядач Попович
Антоніу Гутерреш
Автор Дар'я Куркіна
24 жовтня, 2024 четвер
Генсек ООН Гутерреш на саміті БРІКС у РФ закликав до "справедливого миру" в Україні
ядерна зброя
Автор Тетяна Нижник
24 жовтня, 2024 четвер
Авіаексперт Романенко оцінив можливості України створити ядерну зброю і сказав, що для цього потрібно
  • USD 41.1
    Купівля 41.1
    Продаж 41.56
  • EUR
    Купівля 44.48
    Продаж 45.13
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
25 жовтня
22:24
Оновлено
Покровськ
Від початку доби на фронті відбулось 142 боєзіткнення. Найгарячіше на Покровському напрямку
22:15
Ексклюзив
військові РФ
Війська КНДР в РФ свідчать про те, що РФ неспроможна сама виграти війну, - генерал-майор запасу СБУ Ягун
21:53
Литва прапор
Литва демонтує лінії електропередачі з РФ і Білоруссю
21:47
Володимир Зеленський
Зеленський доручив створити технологічну Ставку та назвав її пріоритетом дрони
21:26
Оновлено
нічна атака "шахедів"
Росія запустила "шахеди", у Києві є влучання в багатоповерхівку. Ситуація ввечері 25 жовтня
21:16
Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів шести країн
21:01
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський анонсував з грудня виплати 1 тис. грн кожному українцю. Кошти можна витратити на вітчизняні товари, комуналку, ліки, квитки, книги, донати
20:59
Прапор США
США планують розгорнути глушитель китайських і російських космічних супутників
20:56
Огляд
"Веном: Останній танець"
Коли "Час жити": що подивитися на вихідних
20:26
Ексклюзив
Південна Корея, військовий парад
Я не впевнений, що Південна Корея готова стати на боці України у конкретних бойових діях, - дипломат Литвин
20:22
на фото: Костін
Костін: П'ять керівників обласних прокуратур і спецпрокурор написали заяви про звільнення
20:04
Міжнародний кримінальний суд
Україна завершила ратифікацію Римського статуту: він набуде чинності з 1 січня 2025 року
20:00
OPINION
Гутерреш у Казані і спадщина засновників ЄС
19:54
Оновлено
Юрій Климчук, ФК Рух, УПЛ
"Полісся" втратило очки з "Колосом", а "Рух" і "Чорноморець" зіграли внічию. Розклад і результати 11-го туру УПЛ
19:51
Володимир Путін та Кім Чен Ин
МЗС Північної Кореї прокоментувало інформацію про відправку військ до Росії
19:49
гроші
Кабмін спрямував 343,9 млн грн на зарплати бюджетникам і комунальникам у регіонах
19:48
Оновлено
путін
Путін заявив, нібито Україна пропонувала йому нові переговори. В ОП відреагували
19:41
Дональд Трамп та Камала Гарріс, дебати
Трамп і Гарріс мають однакову підтримку серед виборців, - опитування The New York Times
19:30
Ексклюзив
Інструктори з КНДР допомагали окупантам будувати полігон біля Маріуполя і зараз тренують там військових, - Андрющенко
19:29
Молдова
У Молдові невідомий розіслав ЗМІ перелік громадян, нібито повʼязаних з мережею прокремлівського олігарха Шора
19:26
мобілізація, підкуп, ЗСУ
У Києві затримали помічника начальника Подільського РТЦК
19:22
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
19:15
OPINION
Польсько-українське примирення: від історичного конфлікту до співпраці
19:07
Ексклюзив
Кім Чен Ин інспектує війська КНДР
Спецпризначенці КНДР, яких відправили на війну проти України, можуть бути лише першою і не обовʼязково найбільшою партією, - Defense Express
19:07
КНДР, Північна Корея
В Офісі генпрокурора розслідують імовірну співучасть КНДР у війні РФ проти України
19:00
Олаф Шольц
Шольц сказав, що підтримує посередництво Індії в політичному врегулюванні війни РФ проти України
18:49
Російські солдати
РФ у жовтні втратила в Україні до 40 тис. військових убитими й пораненими, – розвідка Естонії
18:47
Максим Жорін
"Враховуючи ситуацію з Селидовим і Покровськом": Жорін із 3-ї ОШБр закликав готувати Дніпропетровщину до оборони
18:46
Глава УГКЦ зустрівся з Вселенським патріархом Варфоломієм і подарував йому уламок дрона, збитого над Патріаршим собором у Києві
18:41
"Хезболла" випустила по Ізраїлю 30 ракет: є загиблі та поранені
18:37
на фото наслідки атаки на відділення Укрпошти
Укрпошта за два дні втратила три відділення на Донеччині та Херсонщині
18:37
окупант Бердянськ
Російські зеки-військові зарізали кадировця в окупованому Бердянську, - "Атеш"
18:21
НАТО
У НАТО розглядають 2 можливі відповіді на відправлення військ КНДР у РФ, - Bloomberg
18:14
Тібо Куртуа
Головний конкурент Луніна не потрапив у заявку "Реала" на матч з "Барселоною"
18:13
Ексклюзив
БРІКС 2024
Саміт БРІКС не варто недооцінювати, - ексдепутат держдуми РФ Пономарьов
18:09
ВМС США
США мають намір оснастити свої кораблі ракетами Patriot на тлі побоювань щодо застосування Китаєм гіперзвукової зброї
18:07
Ексклюзив
пенсія
Накопичувальна пенсійна система почне працювати лише для людей до 40 років, - економіст Пендзин
18:05
OPINION
Гутерреш остаточно зробив ООН картковим будинком
17:54
евакуація
ООН виділяє $20 млн для підтримки евакуйованих українців
17:46
В Україні судитимуть чотирьох агентів РФ, які під прикриттям УПЦ МП поширювали ворожі наративи
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV