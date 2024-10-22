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РФ кидає в бій все нові резерви, щоб якомога швидше зайти в Курахове, - DeepState

Влад Дідусь
22 жовтня, 2024 вiвторок
18:09
Війна з Росією Курахове

Російські терористи максимально активні та кидають в бій все нові резерви, щоб якомога швидше зайти в Курахове Донецької області

Зміст

Про це повідомляє інформаційний OSINT-портал DeepState.

У понеділок, 21 жовтня, росіяни штурмували вже околиці Курахового. Бійці 46 ОАеМБр поділились кадрами відбиття атаки терористів  в районі Максимільянівка-Курахове. Українські десантники знищили 6 БМП, 3 танки та 2 авто.

"Частина десанту розосередилася по Максимільянівці та на дачному селищі "Енергетик". Важкі бої продовжуються, противник кидає в бій все нові резерви, щоб якомога швидше зайти в Курахове. Прикладом активності є те, що останні тижні ворог, навіть у неділі, не збавляє темпів", - пишуть аналітики.

  • З початку доби вівторка, 22 жовтня, на фронті відбулось 73 бойових зіткнень. Російські терористи найактивніше наступають на Покровському і Курахівському напрямках.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Донбас
російська армія
Донеччина
окупанти
Військові новини
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