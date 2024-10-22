РФ кидає в бій все нові резерви, щоб якомога швидше зайти в Курахове, - DeepState
Російські терористи максимально активні та кидають в бій все нові резерви, щоб якомога швидше зайти в Курахове Донецької області
Про це повідомляє інформаційний OSINT-портал DeepState.
У понеділок, 21 жовтня, росіяни штурмували вже околиці Курахового. Бійці 46 ОАеМБр поділились кадрами відбиття атаки терористів в районі Максимільянівка-Курахове. Українські десантники знищили 6 БМП, 3 танки та 2 авто.
"Частина десанту розосередилася по Максимільянівці та на дачному селищі "Енергетик". Важкі бої продовжуються, противник кидає в бій все нові резерви, щоб якомога швидше зайти в Курахове. Прикладом активності є те, що останні тижні ворог, навіть у неділі, не збавляє темпів", - пишуть аналітики.
- З початку доби вівторка, 22 жовтня, на фронті відбулось 73 бойових зіткнень. Російські терористи найактивніше наступають на Покровському і Курахівському напрямках.
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