РФ кидає в бій все нові резерви, щоб якомога швидше зайти в Курахове, - DeepState

Про це повідомляє інформаційний OSINT-портал DeepState.

У понеділок, 21 жовтня, росіяни штурмували вже околиці Курахового. Бійці 46 ОАеМБр поділились кадрами відбиття атаки терористів в районі Максимільянівка-Курахове. Українські десантники знищили 6 БМП, 3 танки та 2 авто.

"Частина десанту розосередилася по Максимільянівці та на дачному селищі "Енергетик". Важкі бої продовжуються, противник кидає в бій все нові резерви, щоб якомога швидше зайти в Курахове. Прикладом активності є те, що останні тижні ворог, навіть у неділі, не збавляє темпів", - пишуть аналітики.