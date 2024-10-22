Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією З початку доби відбулось понад 70 бойових зіткнень: найгарячіше на Покровському і Курахівському напрямках

З початку доби відбулось понад 70 бойових зіткнень: найгарячіше на Покровському і Курахівському напрямках

Влад Дідусь
22 жовтня, 2024 вiвторок
16:38
Війна з Росією Покровськ

З початку доби вівторка, 22 жовтня, на фронті відбулось 73 бойових зіткнень. Російські терористи найактивніше наступають на Покровському і Курахівському напрямках

Зміст

Про це йдеться у денному зведенні Генштабу за 22 жовтня.

"Противник не припиняє спроби просуватися в глибину території України, Сили оборони стримують загарбників, завдаючи їм значних втрат. За сьогодні кількість ворожих атак зросла до 73. Найбільш активно ворог і далі діє на Покровському та Курахівському напрямках, де провів близько 60% від усіх боєзіткнень на території України", - йдеться у повідомленні.

Під російські обстріли потрапили прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини. Зокрема, від обстрілів артилерії постраждали населені пункти Миропілля, Новоолександрівка, Новеньке, Бунякине, Лісне, Велика Писарівка, Гірськ, Михальчина Слобода та Мхи. 

Терористи скинули керовані авіабомби на Біловоди, Кіндратівку та Малушине. Також, російські загарбники за сьогодні завдали 7 авіаударів по Курщині, використали 7 КАБів.

Ситуація на фронті станом на 16:00

  • На Харківському напрямку окупанти 4 рази штурмували позиції наших підрозділів в районах Стариці та Вовчанська. Триває 3 боєзіткнення. Ситуація контрольована.
  • Шість разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбивали ворожі штурми поблизу Піщаного, Колісниківки та Лозової. Бої тривають.
  • На Лиманському напрямку ворожі підрозділи атакували в районах Греківки, Новомихайлівки, Тернів та Торського. З початку доби на цьому напрямку українські воїни відбили вже 7 ворожих атак. Одне боєзіткнення триває.
  • На Краматорському напрямку загарбники здійснюють штурмові дії поблизу Васюківки. Завдали ударів некерованими авіаракетами по Часовому Яру.
  • На Торецькому напрямку авіація агресора завдала ударів поблизу населеного пункту Дружба некерованими авіаракетами, а в район Петрівки терористи скинули три КАБи.
  • Найбільша кількість боєзіткнень нараховується на Покровському напрямку. Так, з початку доби окупанти здійснили вже 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Селидове. Майже половина з усіх боєзіткнень відбулася біля Селидового. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, вже відбили 16 атак противника на напрямку. Також противник скинув 5 керованих авіабомб в район Мирнограду. 
  • На Курахівському напрямку загарбники 15 разів атакували наші підрозділи, намагалися просунутися поблизу Гірника, Новодмитрівки, Гострого, Катеринівки та Антонівки. Бої тривають.
  • На Времівському напрямку загарбники атакують позиції українських військ - намагаються просунутися до Богоявленки з Вугледару та Водяного.
  • На Оріхівському напрямку ворожа авіація завдала ударів КАБами по району Малої Токмачки. 
  • На Придніпровському напрямку ворог здійснив 2 атаки на позиції українських військ, триває боєзіткнення.
Теги:
Донбас
Луганщина
Краматорськ
Сумщина
Херсонщина
Чернігівщина
Донеччина
Запорізька область
Харківщина
Військові новини
Куп'янськ
Лиман
Часів Яр
Вугледар
Покровськ
Вовчанськ
Торецьк
Курськ
Читайте також:
Сі Цзіньпін
Автор Ксенія Золотова
20 жовтня, 2024 неділя
Сі Цзіньпін заявив Кім Чен Ину про готовність Китаю спільно з КНДР "захищати мир в регіоні та світі"
Володимир Зеленський у Верховній Раді
Автор Катерина Єсікова
20 жовтня, 2024 неділя
Зеленський про хабарників у МСЕК та прокурорів-"інвалідів": "Це реально внутрішній ворог"
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва
Автор Катерина Ганжа
20 жовтня, 2024 неділя
Президент Бразилії скасував поїздку на саміт БРІКС у Казані
  • USD 41.13
    Купівля 41.13
    Продаж 41.59
  • EUR
    Купівля 44.6
    Продаж 45.3
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
22 жовтня
17:43
Ексклюзив
окупанти крим
"Мова йде про представників так званих сил спеціальних операцій": Defense Express про залучення військ КНДР до війни
17:27
Польща
Польща вирішила закрити генкосульство РФ у Познані
17:23
Володимир Зеленський
"Потрібні кадрові рішення": Зеленський провів засідання РНБО щодо МСЕК і зловживань посадовців з отриманням інвалідності
17:10
Оновлено
Генеральний прокурор України Андрій Костін
Генпрокурор Андрій Костін подав у відставку
17:03
Олександр Сирський
Наголосили на необхідності досягнення паритету з РФ у зброї: Сирський розповів про зустріч з Остіном
17:00
Кім Чен Ин КНДР Північна Корея
КНДР відправила в Росію пілотів військових літаків, - Newsweek
16:45
Ексклюзив
Герої наших вулиць
У Києві відкрилася виставка "Герої наших вулиць", присвячена українським воїнам
16:45
Новини компаній
Український девелопер ENSO здобув престижну нагороду European Property Awards
16:40
на фото плавуча електростанція
НКРЕКП затвердила умови під'єднання плавучих електростанцій під час війни
16:26
путін і Моді
Моді після обіймів з Путіним на саміті БРІКС у Казані заявив про готовність сприяти мирному врегулюванню в Україні
16:25
Литва прапор
У Литві не виключають можливості відправки в Україну військових інструкторів
16:22
Оновлено
Енергодар, Запорізька АЕС
Енергетики відремонтували пошкоджену через обстріли РФ лінію живлення ЗАЕС
16:15
Кім Чен Ин і Кім Йо Чжон, КНДР, Північна Корея
Сестра Кім Чен Ина порівняла Україну з "невихованим собакою"
16:09
PR
Стильні та якісні рюкзаки від українського бренду
16:06
Оновлено
РФ скинула авіабомбу на 5-поверхівку в Мирнограді: загинула людина, є поранені
16:00
OPINION
Молдова: Ми знаємо всі фокуси Росії
15:58
Віктор Орбан і Еммануель Макрон
Макрон зустрінеться з Орбаном в Єлисейському палаці
15:58
У Росії заявили, що відправлять до Білорусі силовиків, у разі протестів після президентських виборів
15:53
на фото потужний трансформатор
Гарантують світло для 300 тис. споживачів: Україна почала отримувати великі трансформатори від Світового банку
15:47
Чисельність населення в Україні
Чисельність людей, які проживають в Україні, скоротилась на 10 млн після повномасштабного вторгнення РФ, - ООН
15:38
Прапор США
У США майже 17 млн людей достроково проголосували на президентських виборах
15:36
Оновлено
Тарас Степаненко, Шахтар, Ліга чемпіонів
"Арсенал" - "Шахтар": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
15:34
"Ля Палісіада"
У Канаді покажуть фільм "Ля Палісіада", відібраний на "Оскар" від України
15:29
Володимир Зеленський
Зеленський назвав пункт про неядерний пакет стримування альтернативою членству в НАТО до завершення війни
15:10
Росіяни з артилерії атакували Нікопольщину: є загиблий та поранений
14:51
Кирило Буданов
"Я не збирався міняти Буданова": Зеленський спростував можливість звільнення очільника ГУР
14:29
Гарві Вайнштейн
У Гарві Вайнштейна у в'язниці діагностували рак, - ЗМІ
14:03
Десна
"Ситуація стабільна": у Міндовкілля розповіли про якість води в річках Сейм і Десна
14:02
Морський порт Одеси
У морських портах Одещини посилять безпекові заходи, - Кулеба
14:01
OPINION
Корейці на фронті з Україною: це вже регіональна війна
13:58
Оновлено
Удар по Запоріжжю
Удар по дитсадку в Запоріжжі 21 жовтня: троє людей загинули, кількість постраждалих зросла до 20
13:56
Еммануель Макрон
Макрон: Молдова може розраховувати на підтримку Франції у прагненні до ЄС
13:40
В Одесі затримали львів'янина, підозрюваного в організації замаху на місцевого бізнесмена на замовлення спецслужб РФ
13:30
Китай
У МЗС Китаю відмовилися коментувати повідомлення про участь військових з КНДР у війні на боці Росії
13:28
Європарламент
Європарламент підтримав позику ЄС Україні до €35 млрд з використанням російських активів
13:25
Meta запускає технологію розпізнавання облич у Facebook задля запобігання шахрайству
13:23
Кадри з фільму "Буча"
Дві українські стрічки отримали нагороди на Варшавському міжнародному кінофестивалі
13:21
Оновлено
У пункті збору військовозобов'язаних на Полтавщині виявили мертвим чоловіка: в ТЦК заявили про ймовірне самогубство
13:09
"Не розумію, до чого це приведе": актор фільму "Правило бою" Никитюк поділився, чому не хоче мобілізуватися
13:05
РосЗМІ стверджують, що північнокорейських військових зафіксували на одній з баз РФ у Приморському краї
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV