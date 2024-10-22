З початку доби відбулось понад 70 бойових зіткнень: найгарячіше на Покровському і Курахівському напрямках

Про це йдеться у денному зведенні Генштабу за 22 жовтня.

"Противник не припиняє спроби просуватися в глибину території України, Сили оборони стримують загарбників, завдаючи їм значних втрат. За сьогодні кількість ворожих атак зросла до 73. Найбільш активно ворог і далі діє на Покровському та Курахівському напрямках, де провів близько 60% від усіх боєзіткнень на території України", - йдеться у повідомленні.

Під російські обстріли потрапили прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини. Зокрема, від обстрілів артилерії постраждали населені пункти Миропілля, Новоолександрівка, Новеньке, Бунякине, Лісне, Велика Писарівка, Гірськ, Михальчина Слобода та Мхи.

Терористи скинули керовані авіабомби на Біловоди, Кіндратівку та Малушине. Також, російські загарбники за сьогодні завдали 7 авіаударів по Курщині, використали 7 КАБів.

Ситуація на фронті станом на 16:00