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РФ за добу війни в Україні втратила 1460 військових, 9 танків і 85 БПЛА
Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1460 військових. Сили оборони знищили 85 безпілотників і 9 танків
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 683 040 (+1460) осіб,
- танків ‒ 9088 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18 229 (+30) од,
- артилерійських систем – 19 674 (+51) од,
- РСЗВ – 1234 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 981 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 489 (+85) од,
- крилаті ракети ‒ 2624 (+0) од,
- кораблі ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 27 217 (+106) од,
- спеціальна техніка ‒ 3409 (+10) од.
Дані уточнюються.
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