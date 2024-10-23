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Війна з Росією: хроніка
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РФ за добу війни в Україні втратила 1460 військових, 9 танків і 85 БПЛА

Катерина Єсікова
23 жовтня, 2024 середа
07:44
Війна з Росією втрати окупантів

Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1460 військових. Сили оборони знищили 85 безпілотників і 9 танків

Зміст

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 683 040 (+1460) осіб,
  • танків ‒ 9088 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18 229 (+30) од,
  • артилерійських систем – 19 674 (+51) од,
  • РСЗВ – 1234 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 981 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 489 (+85) од,
  • крилаті ракети ‒ 2624 (+0) од,
  • кораблі ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 27 217 (+106) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3409 (+10) од.

Дані уточнюються.

Теги:
Росія
російська армія
окупанти
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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