Найближчим часом росіяни розпочнуть наступальні дії на Курахове "у лоб", - військовий експерт Коваленко
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів про плани ворога на Курахівському напрямку
Про це він повідомив у етері телеканалу "Еспресо".
"Сьогодні пріоритет ворога — Курахове. Росіяни найближчим часом розпочнуть наступальні дії на Курахове "у лоб", і при цьому будуть використовувати велику кількість механізованого компонента. Вони зараз будуть намагатися просуватися вздовж траси Павлівка - Богоявленка, саме в напрямку на Богоявленку. Однак, там розпочинаються рубежі та лінії оборони ЗСУ. Це просування буде відбуватися в контексті їхніх планів охопити в перспективі Курахове з півдня. Росіяни не бачать серйозної перспективи лобових ударів, але це створюватиме умови для просування до Курахового і наближення до нього саме зі східної частини. До того моменту, коли вони вийдуть на східну частину Курахового, вони планують охопити та створити умови для виходу з півдня, тобто мати можливість тиску на місто з двох напрямків: східного та південного", - сказав Коваленко.
Військово-політичний оглядач зауважив, що саме Курахівський напрямок є найбільш інтенсивним за використанням механізованої компоненти, тобто техніки.
"Навіть на Покровському напрямку переважно можемо спостерігати піхотні штурми, вони задіюють піхоту. А от на Курахівському напрямку окупанти не жаліють техніку, яку максимально намагаються економити на інших локаціях. Не менш інтенсивним свого часу був саме Вугледар за кількістю застосованої техніки, і зараз цей акцент трохи змістився на північ від Вугледару", - додав він.
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Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що після захоплення Вугледара окупанти намагаються активізувати свої дії на північ до Курахового.
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