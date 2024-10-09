Найближчим часом росіяни розпочнуть наступальні дії на Курахове "у лоб", - військовий експерт Коваленко

Про це він повідомив у етері телеканалу "Еспресо".

"Сьогодні пріоритет ворога — Курахове. Росіяни найближчим часом розпочнуть наступальні дії на Курахове "у лоб", і при цьому будуть використовувати велику кількість механізованого компонента. Вони зараз будуть намагатися просуватися вздовж траси Павлівка - Богоявленка, саме в напрямку на Богоявленку. Однак, там розпочинаються рубежі та лінії оборони ЗСУ. Це просування буде відбуватися в контексті їхніх планів охопити в перспективі Курахове з півдня. Росіяни не бачать серйозної перспективи лобових ударів, але це створюватиме умови для просування до Курахового і наближення до нього саме зі східної частини. До того моменту, коли вони вийдуть на східну частину Курахового, вони планують охопити та створити умови для виходу з півдня, тобто мати можливість тиску на місто з двох напрямків: східного та південного", - сказав Коваленко.

Військово-політичний оглядач зауважив, що саме Курахівський напрямок є найбільш інтенсивним за використанням механізованої компоненти, тобто техніки.

"Навіть на Покровському напрямку переважно можемо спостерігати піхотні штурми, вони задіюють піхоту. А от на Курахівському напрямку окупанти не жаліють техніку, яку максимально намагаються економити на інших локаціях. Не менш інтенсивним свого часу був саме Вугледар за кількістю застосованої техніки, і зараз цей акцент трохи змістився на північ від Вугледару", - додав він.