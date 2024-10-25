Силам оборони доведеться залишити Селидове, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що наразі в Селидовому існує лише одна лінія постачання, яка працює під вогнем
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Перевага противника полягає в тому, що нам доведеться залишити Селидове. Питання в тому, в який момент це зробити, оскільки бої у місті є невигідними. Співвідношення втрат зазвичай становить один до одного, що є для нас неприйнятним", - зауважив Згурець.
За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, Силам оборони України потрібно усвідомлювати ризики флангових атак на нашу лінію постачання.
"Зараз існує лише одна лінія, яка працює під вогнем. Вважаю, що військові повинні оцінити ризики та врахувати досвід Вугледару, щоб не приймати рішення в останній момент під тиском артилерії противника", - наголосив Згурець.
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