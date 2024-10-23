Армія РФ окупувала Новосадове на Донеччині та просунулася у низці населених пунктів, - DeepState

Про це повідомляє DeepState.

Село Новосадове знаходиться на кордоні Донецької та Луганської областей. Станом на 2018 рік постійного населення там не було. Під час повномасштабного вторгнення РФ до України селище було тимчасово окуповано росіянами, було звільнено силами ЗСУ 24 жовтня 2022 року.

Зазначається, що росіяни просунулися у селі Кругляківці на Харківщині. Також аналітики зафіксували зміни на фронті біля Богоявленки, Зоряного, Селидового та Новодмитрівки Донецької області.