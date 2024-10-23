Армія РФ окупувала Новосадове на Донеччині та просунулася у низці населених пунктів, - DeepState
Минулої доби російська окупаційна армія захопила село Новосадове Донецької області. Це вже друга окупація села з 2022 року
Про це повідомляє DeepState.
Село Новосадове знаходиться на кордоні Донецької та Луганської областей. Станом на 2018 рік постійного населення там не було. Під час повномасштабного вторгнення РФ до України селище було тимчасово окуповано росіянами, було звільнено силами ЗСУ 24 жовтня 2022 року.
Зазначається, що росіяни просунулися у селі Кругляківці на Харківщині. Також аналітики зафіксували зміни на фронті біля Богоявленки, Зоряного, Селидового та Новодмитрівки Донецької області.
- З початку доби вівторка, 22 жовтня, на фронті відбулось 122 бойових зіткнень. Ситуація на Покровському та Курахівському напрямках залишається напруженою - там російські терористи наступають найактивніше.
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