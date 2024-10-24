РФ активно намагається прорватися в Селидове, Сили оборони відбивають атаки окупантів, - НГУ

Про це повідомляє Національна гвардія України.

За даними бійців, російські групи піхоти намагаються просочуватися в Селидове зі східних околиць, але захисники тримають оборону, вибиваючи їх, не даючи їм закріплюватись і встановлювати спостережені чи вогневі позиції.

Минулої доби росіяни атакували Селидове 19 разів, застосовуючи значну кількість піхоти. Гвардійці знищили 118 окупантів, відбиваючи ці атаки (52 з них – безповоротні втрати ворога, решта – санітарні).

Ворог також активно застосовує по Селидовому й авіацію. Околиці міста регулярно зазнають артилерійських обстрілів.