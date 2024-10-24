РФ активно намагається прорватися в Селидове, Сили оборони відбивають атаки окупантів, - НГУ
Росіяни намагаються активно штурмувати Покровський напрямок й проводити часті атаки Селидового на Донеччині. Українські сили тримають оборону
Про це повідомляє Національна гвардія України.
За даними бійців, російські групи піхоти намагаються просочуватися в Селидове зі східних околиць, але захисники тримають оборону, вибиваючи їх, не даючи їм закріплюватись і встановлювати спостережені чи вогневі позиції.
Минулої доби росіяни атакували Селидове 19 разів, застосовуючи значну кількість піхоти. Гвардійці знищили 118 окупантів, відбиваючи ці атаки (52 з них – безповоротні втрати ворога, решта – санітарні).
Ворог також активно застосовує по Селидовому й авіацію. Околиці міста регулярно зазнають артилерійських обстрілів.
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