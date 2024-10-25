"Враховуючи ситуацію з Селидовим і Покровськом": Жорін із 3-ї ОШБр закликав готувати Дніпропетровщину до оборони
Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін закликав владу готувати оборону Дніпропетровської області "вже сьогодні"
Про це Максим Жорін написав у своєму Telegram-каналі.
"Готувати до оборони Дніпропетровську область потрібно сьогодні. Ми не маємо постійно рухатись від міста до міста, паралельно з цим нашвидкуруч готуючи ці міста до оборони", - пише Жорін.
Заступник командира 3-ї ОШБр наголосив, що будувати міцну лінію оборони потрібно завчасно.
"Все це потрібно планувати, а не чекати поки лінія фронту дійде до чергового населеного пункту. Враховуючи ситуацію із Селидовим, Покровськом - Дніпропетровщину треба готувати вже. І контролювати цей процес", - йдеться у повідомленні.
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