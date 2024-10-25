"Враховуючи ситуацію з Селидовим і Покровськом": Жорін із 3-ї ОШБр закликав готувати Дніпропетровщину до оборони

Про це Максим Жорін написав у своєму Telegram-каналі.

"Готувати до оборони Дніпропетровську область потрібно сьогодні. Ми не маємо постійно рухатись від міста до міста, паралельно з цим нашвидкуруч готуючи ці міста до оборони", - пише Жорін.

Заступник командира 3-ї ОШБр наголосив, що будувати міцну лінію оборони потрібно завчасно.

"Все це потрібно планувати, а не чекати поки лінія фронту дійде до чергового населеного пункту. Враховуючи ситуацію із Селидовим, Покровськом - Дніпропетровщину треба готувати вже. І контролювати цей процес", - йдеться у повідомленні.