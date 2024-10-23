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Ексклюзив

Військовий експерт Селезньов припустив, якими будуть дії ЗСУ в районі Селидового

Марина Клюєва
23 жовтня, 2024 середа
21:48
Війна з Росією атака РФ, Селидове

Ситуація в районі Селидового не менш складна, ніж у районі Торецька

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Таку думку висловив військовий експерт, полковник ЗСУ, речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017) Владислав Селезньов в етері Еспресо.

"Місяці півтора тому ми, обговорюючи ситуацію на полі бою, зазначали, що є в зоні ризику кілька населених пунктів, які можуть потрапити під ворожу окупацію. І крім Вугледару ми згадували Селидове та український Торецьк. Отже, Вугледар вже знаходиться під контролем російських окупантів, ситуація в районі Селидового не менш складна, ніж в районі Торецька. Що відбувається: ворог продовжує застосовувати свою тактику флангових ударів. Вона дається взнаки. Починаючи від операції в районі Попасної ворог часто-густо використовує цю тактику для того, щоб брати під контроль наші населені пункти. Бо коли стає питання: що важливіше, життя наших воїнів, які де-факто внаслідок цих флангових ударів можуть опинитися в повному оточенні, чи квадратний кілометр української землі - відповідь на це питання, як на мене, абсолютно очевидна", - зазначив він.

За словами військового експерта, наші Збройні Сили маневрують на цій ділянці фронту.

"Наші Сили оборони маневрують, відходять на інші рубежі та позиції, контроль над населеними пунктами ми втрачаємо. Думаю, що цього разу буде те ж саме, бо надто багато ресурсів зараз витрачає ворог для того, щоб атакувати цей населений пункт. В Селидовому вже з’являються звістки й фото/відеопідтвердження, що навіть на деяких багатоповерхівках з’являються російські ганчірки, це говорить про те, що ворог має змогу просуватися. Так, ціна того просування надзвичайно висока. Ті самі смертники де-факто, штурмовики російських штурмових загонів, фактично своїми трупами застилають ворогу шлях до просування в глибину наших оборонних рубежів та позицій", - сказав Владислав Селезньов.

Він вважає, що ситуація "не є обнадійливою".

"Але тим не менш тенденції досить загрозливі, і я бачу, що досі наші Сили оборони не спромоглися знайти ефективні засоби протидії таким зухвалим ворожим атакам. Що далі: далі ми будемо, скоріше за все, бачити щонайменше у найближчій перспективі бойові дії в міській забудові, а тут я маю нагадати нашій аудиторії, що це найбільш складний вид ведення бойових дій. А от тільки-но ворог реально буде загрожувати перерізанням останньої дороги, дороги життя, яка логістично забезпечує весь гарнізон в Селидовому. Ми скоріше за все побачимо маневр на оборону і відхід наших воїнів з цих рубежів та позицій, які вони тримають всередині того ж самого Селидового. Ситуація не є обнадійливою, тенденції досить загрозливі", - вважає військовий експерт.

  • 21 жовтня стало відомо, що російські окупанти біля Селидового Донецької області захопили у полон двох українських військових і розстріляли їх впритул з автоматів.
Теги:
Новини
Україна
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Військові новини
Вугледар
Торецьк
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