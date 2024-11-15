У Часовому Ярі ситуація критична, в місті залишається трохи більше 300 людей, - очільник МВА

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"На жаль, ситуація залишається критичною. Обстріли міста тривають і не вщухають. Від Часового Яру мало що залишилося, але місто тримається. Навіть є люди, які залишилися там жити. Важко зрозуміти, що вони там роблять, і чому вирішили залишитися", - наголосив Чаус.

За словами начальника Часовоярської міської військової адміністрації, у Часовому Ярі відсутні умови для проживання. У громаді залишається трохи більше ніж 300 людей.

"Продовжуємо працювати над евакуацією, але з кожним днем вона стає дедалі небезпечнішою, оскільки в'їхати в місто вже практично неможливо", - додав Чаус.