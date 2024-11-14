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Від початку доби на фронті відбулось 88 боєзіткнень: найбільше ворожих атак на Курахівському напрямку

Ольга Бабишена
14 листопада, 2024 четвер
16:38
Війна з Росією Війна з Росією, ЗСУ

На російсько-українському фронті від початку доби 14 листопада відбулося 88 бойових зіткнень: ворожа армія найбільше атакує на Курахівському напрямку

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00. 

14 листопада від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Новеньке, Новодмитрівка, Бунякине Сумської області; Логи Чернігівської області.  

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку відбулось одне боєзіткнення в районі населеного пункту Глибоке.  

На Куп’янському напрямку російські окупанти десять разів атакували Сили оборони в районах Голубівки, Петропавлівки, Піщаного, Глушківки, Зеленого Гаю, Загризового, Кругляківки, Першотравневого та Лозової.  

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила сім атак на позиції українців поблизу населених пунктів Катеринівка, Дружелюбівка, Невське, Терни та Торське. В районі Серебрянського лісу ворог завдав авіаційних ударів некерованими ракетами.  

Війська окупантів намагаються шукати слабкі місця в нашій обороні поблизу Верхньокам’янського на Сіверському напрямку. Два боєзіткнення завершено без успіху для противника.  

Населений пункт Часів Яр на Краматорському напрямку зазнав авіаційного удару однією керованою бомбою.  

На Торецькому напрямку наші захисники відбили чотири штурмові дії ворога в районі населених пунктів Диліївка, Торецьк та Щербинівка.  

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 14 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Промінь, Лисівка, Сухий Яр, Пушкіне, Жовте та Пустинка. Сили оборони стримують натиск та відбили вісім атак противника, шість боєзіткнень – ще тривають.

На Курахівському напрямку ворожа армія атакувала 25 разів у бік населених пунктів Берестки, Сонцівка, Іллінка, Новоселидівка, Зоря, Дальне та Костянтинівка. Вісімнадцять спроб окупантів просунутися вперед вже відбито. Крім того, ворог скинув чотири керовані авіабомби на населені пункти Романівка та Дачне.

На Времівському напрямку ворог вісім разів намагався прорвати оборону наших захисників в районах населених пунктів Трудове, Янтарне, Рівнопіль, Новодарівка, до того ж скинув на Темирівку, Сухі Яли, Велику Новосілку та Шевченко 15 керованих авіаційних бомб.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська два рази штурмували позиції Сил оборони поблизу Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку противник зазнав поразки, два рази атакуючи оборонні рубежі українців.

На решті напрямків – без особливих змін.

  • Упродовж 13 листопада на фронті російська окупаційна армія втратила ще низку десятків своєї техніки, а також щонайменше 1690 військових.
Теги:
Новини
військові
російська армія
ЗСУ
окупанти
Військові новини
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