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Війна з Росією: хроніка
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Інфографіка

Армія РФ за добу втратила 1690 військових, 19 танків і 65 артсистеми

Катерина Єсікова
14 листопада, 2024 четвер
07:55
Війна з Росією знищений російський танк Т-72

Упродовж минулої доби на фронті російська окупаційна армія втратила ще низку десятків своєї техніки, а також щонайменше 1690 військових

Зміст

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

втарти росії станом на 14.11.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 716 070 (+1690) осіб,
  • танків ‒ 9319 (+19) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18 947 (+51) од,
  • артилерійських систем – 20 472 (+64) од,
  • РСЗВ – 1252 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 997 (+1) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 852 (+54),
  • крилаті ракети ‒ 2640 (+4),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 29 090 (+124) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3629 (+0) од.

Дані уточнюються.

 

Теги:
Новини
російська армія
окупанти
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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