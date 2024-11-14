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Армія РФ за добу втратила 1690 військових, 19 танків і 65 артсистеми
Упродовж минулої доби на фронті російська окупаційна армія втратила ще низку десятків своєї техніки, а також щонайменше 1690 військових
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 716 070 (+1690) осіб,
- танків ‒ 9319 (+19) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18 947 (+51) од,
- артилерійських систем – 20 472 (+64) од,
- РСЗВ – 1252 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 997 (+1) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 852 (+54),
- крилаті ракети ‒ 2640 (+4),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29 090 (+124) од,
- спеціальна техніка ‒ 3629 (+0) од.
Дані уточнюються.
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