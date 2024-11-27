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Від початку доби на фронті відбулось 102 боєзіткнення: ЗСУ відбили 21 атаку на Курахівському напрямку

Юлія Лаврук
27 листопада, 2024 середа
16:22
Війна з Росією Війна з Росією, ЗСУ

На російсько-українському фронті від початку доби 27 листопада відбулось 102 бойових зіткнення. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку, ще шість – тривають

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Протягом доби від ворожих артилерійських обстрілів з території РФ постраждали райони населених пунктів Попівка та Дмитрівка, що на Сумщині.  

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку російські окупанти чотири рази намагалися штурмувати оборонні рубежі українського війська у районах Вовчанська та Тихого. Українські захисники відбили атаки росіян.  

На Куп'янському напрямку противник сім разів активно йшов на позиції Сил оборони у районах Колісниківки, Загризового, Зеленого Гаю та Кругляківки. У Генштабі зазначили, що українські воїни стійко тримають оборону, три боєзіткнення ще тривають.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила чотири атаки на позиції українців поблизу Греківки, Новоєгорівки та Торського.  

На Краматорському напрямку загарбники здійснили одну штурмову дію в напрямку позицій українського війська поблизу Білої Гори.  

На Торецькому напрямку росіяни намагалися п'ять разів витіснити українські підрозділи із займаних позицій в районі Торецька, де Сили оборони відбили дві атаки. Три боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку противник вже здійснив 24 спроби потіснити українських захисників із займаних позицій в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Жовтого та Чумацького. Сили оборони стримують натиск і наразі відбили 11 атак противника.  

На Курахівському напрямку продовжуються бої поблизу Сонцівки, Берестків, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки, Антонівки та Ганівки. За уточненою інформацією, за сьогодні відбито 21 атаку окупаційної армії, шість боєзіткнень тривають.

На Времівському напрямку продовжуються дві атаки загарбників, всього за сьогодні противник здійснив 13 спроб просунутися вперед поблизу Трудового, Костянтинопольського, Розливу, Роздольного, Сухих Ялів та Новодарівки.

На Придніпровському напрямку противник тричі безрезультатно намагався вибити українських воїнів із займаних позицій.

На Курщині українські захисники відбили одинадцять атак загарбників, три боєзіткнення тривають.

На Сіверському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках окупанти продовжують завдавати обстрілів по позиціях українських військ та цивільній інфраструктурі.

  • Протягом минулої доби, 26 листопада, на фронті зафіксували 224 бойових зіткнення. Російські окупанти найбільше атакують позиції Сил оборони на Покровському напрямку.
Теги:
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Україна
Росія
військові
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