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З початку доби на фронті відбулися 143 боєзіткнення, росіяни найактивніші на Покровському напрямку

Дар'я Куркіна
26 листопада, 2024 вiвторок
16:44
Війна з Росією ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини

Від початку доби 26 листопада на фронті зафіксували 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку відбулося 31 з них і 25 відбили українські захисники

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема КАБ, та здійснювати атаки майже на всіх напрямках сходу та півдня нашої країни, особливо активно на Покровському та Курахівському напрямках. Сили оборони тримають рубежі та вживають необхідних заходів для недопущення прориву оборони. 
 
Водночас росіяни не припиняють застосовувати артилерію та авіацію по території України. Також за наявною інформацією, ворог завдав один авіаудар по території Курської області, застосувавши одну КАБ.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку сьогодні відбулося чотири бойових зіткнення в районі Вовчанська.
 
Дванадцять штурмових дій загарбників відбиті нашими воїнами поблизу Григорівки, Зеленого Гаю, Загризового, Сенькового та Андріївки на Куп’янському напрямку, три боєзіткнення тривають до цього часу.
 
На Лиманському напрямку ворог, за підтримки авіації, атакує в районах Греківки, Дружківки, Чернещини, Макіївки, Тернів та Торського. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже 17 боєзіткнень, з яких сім тривають дотепер.
 
На Сіверському напрямку окупанти атакують в районі Григорівки, боєзіткнення досі триває.
 
На Торецькому напрямку противник тричі атакував позиції наших військ поблизу Диліївки та Торецька.
 
На Покровському напрямку в районах Миролюбівки, Променя, Красного Яру, Лисівки, Чумацького, Пустинки та Нового Труда – точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 31 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій, 25 атак нашими захисниками вже відбито. Окупанти скинули дві авіабомби в районах Зеленого Поля та Покровська.
 
На Курахівському напрямку триває 12 боєзіткнень в районах населених пунктів Берестки, Сонцівка, Новодмитрівка, Курахове, Дальнє, Катеринівка, Єлизаветівка, Ганівка та Антонівка. Двадцять три ворожих штурми вже відбито нашими захисниками.
 
В районах населених пунктів Веселий Гай, Трудове, Костянтинопольське, Роздольне, Новоандріївка та Рівнопіль Времівського напрямку наші захисники відбили 12 ворожих атак, одне боєзіткнення триває.
 
На Гуляйпільському напрямку ворог активних дій не проводив.
 
На Оріхівському напрямку загарбники активно застосовували авіацію по районах населених пунктів Мала Токмачка, Темирівка та Павлівка, загалом скинули десять керованих авіаційних бомб.
 
На Придніпровському напрямку наші захисники відбили дві атаки ворога.
 
  • 25 листопада на фронті між двома арміями відбулося щонайменше 191 бойове зіткнення. Російський ворог найбільше атакує на Покровському напрямку.
Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Донеччина
Харківщина
Військові новини
Лиман
Покровськ
Торецьк
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