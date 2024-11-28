Адміністрація Байдена готує для України пакет військової допомоги на $725 млн, - Reuters
Адміністрація чинного президента США Джо Байдена готує пакет військової допомоги для України на суму 725 мільйонів доларів
Про це інформує Reuters, посилаючись на слова двох американських чиновників.
За словами одного з обізнаних джерел, у пакет допомоги увійде різноманітна протитанкова зброя з американських запасів, протипіхотні міни, безпілотники, "Стінгери" і боєприпаси для ракетних систем (HIMARS).
Крім того, очікується, що пакет включатиме касетні боєприпаси, які зазвичай використовують в керованих реактивних системах залпового вогню (GMLRS), що випускаються пусковими установками HIMARS.
За словами одного з чиновників, офіційне повідомлення Конгресу про пакет озброєнь може надійти вже в понеділок.
Вміст і розмір пакета може змінитися найближчими днями до очікуваного підписання Байденом.
- Раніше Байден закликав Конгрес виділити додаткові $24 млрд для посилення України у війні проти Росії.
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