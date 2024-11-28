Адміністрація Байдена готує для України пакет військової допомоги на $725 млн, - Reuters

Про це інформує Reuters, посилаючись на слова двох американських чиновників.

За словами одного з обізнаних джерел, у пакет допомоги увійде різноманітна протитанкова зброя з американських запасів, протипіхотні міни, безпілотники, "Стінгери" і боєприпаси для ракетних систем (HIMARS).

Крім того, очікується, що пакет включатиме касетні боєприпаси, які зазвичай використовують в керованих реактивних системах залпового вогню (GMLRS), що випускаються пусковими установками HIMARS.

За словами одного з чиновників, офіційне повідомлення Конгресу про пакет озброєнь може надійти вже в понеділок.

Вміст і розмір пакета може змінитися найближчими днями до очікуваного підписання Байденом.