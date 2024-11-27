"Голодомор, окупація, вигнання та війна": українські та турецькі науковці в Анкарі обговорили злочини РФ проти українців і кримських татар

Про це передає Укрінформ.

Під час відкриття заходу йшлося про те, що Росія історично здійснює систематичні утиски та репресії проти України, українців, кримських татар та інших народів. Свідченням тому є колективізація, голодомори в Україні, сталінські репресії, депортація кримськотатарського народу, знищення національної ідентичності та мови, спотворення історичних подій і т.д.

Учасники зазначили, що безкарність за попередні злочини призвела до окупації територій України, у т.ч. Криму, де нині тривають порушення прав та злочини щодо українців та кримських татар.

"Кримський півострів перебуває під окупацією Росії вже 10 років, а між Росією та Україною вже три роки триває кровопролитна війна. У цій країні, яка зараз має назву Російська Федерація, можуть змінюватися режими, керівники, назви. Але їхня шовіністична та експансіоністська політика триває незмінно. З нею пов'язані всі найбільш трагічні події, які відбувалися в Криму", – сказав у вступному слові лідер кримськотатарського народу, народний депутат ВРУ Мустафа Джемілєв.

Він зазначив, що нинішня війна є не просто збройним конфліктом, а частиною імперської агресії, спрямованої на знищення української державності та культурної ідентичності. Джемілєв наголосив, що війна РФ проти України має бути завершена на засадах відновлення територіальної цілісності України, включно з Кримом, а шляхом до досягнення цього є Формула миру президента Володимира Зеленського, яка відповідає нормам міжнародного права.

"На превеликий жаль, нині в умовах війни відвідати Україну, Київ стало дуже непросто, ослабла і співпраця між університетами, стало неможливим відвідування заходів культурного, наукового характеру. Тому ми прагнемо, щоб ця війна та несправедлива окупація якомога швидше закінчилися, щоб територіальна цілісність України була відновлена та запанував мир", – зазначив декан факультету адміністративних наук університету Хаджи Байрам Велі Фират Пурташ.