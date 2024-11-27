Для населення й бізнесу: в Укренерго поінформували про вимкнення електрики 28 листопада
У четвер енергетики застосовуватимуть графіки стабілізаційних відключень споживачів від електроенергії. Обмеження стосуватимуться як населення, так і бізнесу
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
Так, із 8:00 до 19:00 діятиме одна черга відключень для побутових споживачів. Водночас із 7:00 до 20:00 енергетики застосовуватимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
Енергетики рекомендують перевіряти актуальну інформацію про графіки відключень на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах. Укренерго визначає лише кількість черг, які мають бути знеструмлені. Графіки відключень для кожної окремої черги визначають обленерго, наголосили у компанії.
Там нагадали, що причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.
"Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - зазначили в Укренерго.
Українців закликали не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.
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