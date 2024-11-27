Для населення й бізнесу: в Укренерго поінформували про вимкнення електрики 28 листопада

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Так, із 8:00 до 19:00 діятиме одна черга відключень для побутових споживачів. Водночас із 7:00 до 20:00 енергетики застосовуватимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Енергетики рекомендують перевіряти актуальну інформацію про графіки відключень на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах. Укренерго визначає лише кількість черг, які мають бути знеструмлені. Графіки відключень для кожної окремої черги визначають обленерго, наголосили у компанії.

Там нагадали, що причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.

"Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - зазначили в Укренерго.

Українців закликали не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.