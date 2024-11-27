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У переговорах щодо Криму мають брати участь представники Меджлісу кримськотатарського народу, - нардеп Княжицький

Дар'я Куркіна
27 листопада, 2024 середа
19:38
Суспільство Микола Княжицький

У всіх переговорах стосовно Криму повинні брати участь представники Меджлісу, водночас без гарантій безпеки кримськотатарського народу не може бути домовленостей

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Про це заявив народний депутат, член групи дружби з Туреччиною Верховної Ради Микола Княжицький на зустрічі парламентів в Анкарі, передає Укрінформ.

"Туреччина нині має свій унікальний шанс сказати своє слово в Чорноморському регіоні. Безпека в цьому регіоні - наш спільний інтерес. І вона неможлива без безпеки в Криму й без захисту прав кримськотатарського народу, який нині вкотре переживає переслідування, увʼязнення, знищення. В усіх переговорах щодо Криму повинні брати представники Меджлісу кримськотатарського народу. І не може бути жодних домовленостей чи переговорів щодо Криму без гарантії безпеки та вільного розвитку кримськотатарського народу", - сказав Княжицький.

Нардеп і член групи дружби з Туреччиною Олег Синютка наголосив, що посилення співпраці Києва та Анкари важливе.

"Важливо, аби співпраця Туреччини з Україною посилювалася, була пріоритетною і співпраця з іншими країнами не давала можливості агресору отримувати додаткові кошти для продовження війни", - підкреслив він.

Нардеп Мустафа Джемілєв на зустрічі зауважив, що турецька підтримка потрібна українському народу.

"Вкрай важливо, аби вона та позиція країни, заснована на підтримці територіальної цілісності України, включно з Кримом, тривала та була проактивною… Крим і окуповані території обов'язково будуть звільнені, держава-агресор Росія заплатить за шкоду, яку вона завдала Україні", - додав він.

Натомість очільник депутатської групи дружби Тургул Тюркеш запевнив, що питання Криму в складі України є пріоритетним.

"І наша позиція є зрозумілою та чіткою, її неодноразово озвучував наш президент: Крим є частиною України, автономною республікою, кримські татари мають право вільно проживати на півострові та розвиватися", - запевнив він.

  • У вересні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його держава підтримує територіальну цілісність України, а повернення Криму до її складу є вимогою міжнародного права.
  • У жовтні головний радник президента Туреччини Ялчин Топчу запевнив, що країна підтримує територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, а також виступає за повернення тимчасово окупованих територій.
Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Микола Княжицький
Крим
Туреччина
російська армія
ВРУ
Меджліс
Війна з Росією
окуповані території
підтримка України
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