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Туреччина виступає за повернення окупованих територій України, зокрема Криму, - радник Ердогана

Катерина Єсікова
9 жовтня, 2024 середа
10:01
Світ Туреччина . Посольство в Україні в Києві

Головний радник президента Туреччини Ялчин Топчу заявив, що країна підтримує територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, а також виступає за повернення тимчасово окупованих територій

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Про це повідомляє Укрінформ.

"Туреччина, яка підтримує територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, також на всіх платформах відстоює, що повернення окупованих територій, включаючи Крим, є вимогою міжнародного права", - заявив радник.

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял розповів раднику про події та ситуацію у тимчасово окупованому Криму, про гоніння та утиски проти кримських татар, порушення прав людини та злочини, які вчиняє РФ на півострові.

"Обшуки, затримання відбуваються постійно. Затриманих засуджують до тривалих термінів ув'язнення, де вони перебувають в незадовільних, нелюдських умовах", - поділився Джелял.

  • 24 вересня Ердоган заявив перед початком Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку, що Туреччина буде збільшувати підтримку зусиль для припинення війни РФ проти України шляхом дипломатії та діалогу на основі територіальної цілісності України.

Теги:
Крим
Туреччина
Війна з Росією
Реджеп Ердоган
окуповані території
Світ про Україну
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