Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Кислиця назвав виступ постпреда КНДР в ООН вигадками, зредагованими російським представництвом

Кислиця назвав виступ постпреда КНДР в ООН вигадками, зредагованими російським представництвом

Олена Будько
28 листопада, 2024 четвер
01:15
Світ Сергій Кислиця

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця сказав постпреду Північної Кореї Кім Сону, що той представляє злочинний режим, який допомагає іншому злочинному режиму

Зміст

Про це Кислиця сказав у середу, 27 листопада, на засіданні Ради Безпеки ООН щодо російських обстрілів критичної інфраструктури України.

Під час свого виступу представник Північної Кореї серед іншого звинуватив країни Заходу в розв’язуванні воєн в Україні та на Близькому Сході. Він заявив, що "українську кризу почали США", а її метою начебто є підважити територіальну цілісність Росії.

"Не збираюся коментувати вигадки Північної Кореї, зредаговані російським представництвом", – зазначив у відповідь Сергій Кислиця, який узяв слово після цього виступу. 

"Але я змушую себе залишатися в цій палаті з поваги до цієї інституції та з потреби подивитися в очі представникові КНДР і сказати йому прямо, що він представляє злочинний режим. Режим який допомагає іншому злочинному режиму. Зрештою, рано чи пізно ви та ваше керівництво опинитеся на лаві підсудних, а ваш народ буде вільним", – додав український дипломат.

  • На засіданні Радбезу ООН заступник постпреда США Роберт Вуд заявив, що Північна Корея має намір передати Росії нові балістичні ракети на додаток до понад сотні вже поставлених, які РФ застосувала по українських містах. 

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
КНДР
ООН
Війна з Росією
Читайте також:
Кім Чен Ин побував на випробуваннях першого ударного дрону КНДР
Автор Катерина Єсікова
26 листопада, 2024 вiвторок
"Останній крок до розриву зв'язків між країнами": КНДР перерізала лінії електропередач на кордоні з Південною Кореєю
заморозки
Автор Катерина Єсікова
27 листопада, 2024 середа
Де 28 листопада пройдуть дощі, а де чекати на туман: прогноз погоди від Наталки Діденко
Дональд Трамп
Автор Катерина Єсікова
27 листопада, 2024 середа
Усі сідають за стіл переговорів через перемогу Трампа, - Волц про припинення бойових дій між Ізраїлем і "Хезболлою"
  • USD 41.38
    Купівля 41.38
    Продаж 41.89
  • EUR
    Купівля 43.49
    Продаж 44.19
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
28 листопада
01:13
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росіяни запустили ударні БПЛА по території України: ситуація в ніч проти 28 листопада
01:02
Кава
Найвища вартість із 1977 року: кава сорту арабіка цьогоріч подорожчала на 70%
00:46
Сім країн заявили про посилення підтримки України
2024, середа
27 листопада
23:59
Оновлено
Віктор Циганков, "Штурм" - "Жирона", Ліга чемпіонів
"Ліверпуль" переміг "Реал", поразки "Шахтаря" та "Жирони" Циганкова: результати ЛЧ за 27 листопада
23:55
Педрінью отримує червону картку, ПСВ - "Шахтар"
"Шахтар" у меншості втратив перемогу над ПСВ у Лізі чемпіонів
23:53
Георгій Судаков та Олів'є Боскальї (праворуч), ПСВ - Шахтар
ПСВ - "Шахтар" 3:2: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
23:30
путін Токаєв
Путін прибув з візитом у Казахстан. Токаєв запевнив його, що Астана – надійний союзник Росії
23:04
Ексклюзив
Дональд Трамп
"Це рішення Трампа не дуже передбачуване": дипломат Чалий про ймовірного спецпредставника з врегулювання війни в Україні
22:50
окупант
"Група Саваля": російські окупанти створюють новий загороджувальний загін
22:48
Ексклюзив
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
"Україна втратила не одну сотню людей через такі злочини": генерал Кривонос про скандал навколо бракованих мін для ЗСУ
22:43
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
Протягом доби на фронті зафіксували 150 боєзіткнень: найгарячіша ситуація на Покровському та Курахівському напрямках
21:55
На Курщині воїни ССО взяли в полон російських морських піхотинців
21:32
Динамо
"Динамо" - "Вікторія Плзень": букмекери спрогнозували першу перемогу киян у Лізі Європи
21:15
Оновлено
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Підвищення податків "заднім числом" не буде, закон набуде чинності не раніше 1 грудня, – Шмигаль
21:14
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Новий контрнаступ, ситуація на фронті та контингент європейських військових в Україні. Колонка Сергія Згурця
21:01
Оновлено
Рустем Умєров
Умєров у Сеулі розповів, які наслідки участь КНДР у війні проти України може мати для Південної Кореї
21:00
"Голодомор, окупація, вигнання та війна": українські та турецькі науковці в Анкарі обговорили злочини РФ проти українців і кримських татар
20:58
Володимир Зеленський
Зеленський обговорив з Рютте посилення української ППО та глобальні ризики союзу РФ, Ірану й КНДР
20:50
повістка
Мер Конотопа заявив, нібито за 2 дні на Сумщині мають мобілізувати комунальників критичної інфраструктури
20:48
TikTok
TikTok заблокує для користувачів-підлітків доступ до "фільтрів краси" через загрозу психічному здоров’ю
20:24
Кіт Келлог
Трамп висунув на посаду спецпредставника з врегулювання війни в Україні генерала у відставці Келлога
20:21
суховантаж Китаю Yi Peng 3
Слідство підозрює, що пошкодити кабелі в Балтійському морі могло китайське судно, - WSJ
20:03
OPINION
Як стати щасливими без уроків щастя в розтерзаній країні?
19:47
Дмитро Медведєв
Дозвіл бити західною зброєю по території РФ: Медведєв погрожує атакувати бази НАТО
19:38
Микола Княжицький
У переговорах щодо Криму мають брати участь представники Меджлісу кримськотатарського народу, - нардеп Княжицький
19:27
мобілізація в Україні
США закликають Україну розпочати мобілізацію з 18 років, - Reuters
18:58
електроенергія, відключення
Для населення й бізнесу: в Укренерго поінформували про вимкнення електрики 28 листопада
18:52
Ламін Ямаль, збірна Іспанії, Євро-2024
Оголошено ім'я володаря премії Golden Boy-2024
18:50
Росія з КНДР
США попередили, що КНДР готується передати Росії додаткові балістичні ракети
18:49
Оновлено
на фото наслідки атаки РФ
РФ прицільно атакувала рятувальників на Дніпропетровщині
18:40
Ексклюзив
Дональд Трамп і Джо Байден
Якщо ініціатива Байдена про $24 млрд для України не була погоджена з Трампом, то це пустота, - нардеп Гончаренко
18:21
Україна Японія
Україна отримала від Японії $235 млн на підтримку освіти та приватного сектору
18:12
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі (праворуч)
"Буде повільнішим та передбачуванішим": ексчемпіон світу дав прогноз на реванш Усик - Фʼюрі
18:03
У Вільнюсі для українців залишили безкоштовним проїзд у громадському транспорті ще на рік
18:01
OPINION
Демократія втомилася без політичної волі та лідерства особистостей
17:50
Укренерго
Кабмін погодив кандидатури чотирьох незалежних членів наглядової ради Укренерго
17:48
на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Шмигаль розповів про програми підтримки ментального здоров’я, які реалізують в Україні
17:42
пожежа від цигарки
В Україні з нового року суттєво зростуть ціни на цигарки
17:42
Інтерв’ю
Ярно Хабіхт
Реформи в охороні здоров'я наближають Україну до ЄС, - представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт
17:36
Україна-Польща
У Польщі заявили про готовність розпочати ексгумацію на Волині протягом доби
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV