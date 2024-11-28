Кислиця назвав виступ постпреда КНДР в ООН вигадками, зредагованими російським представництвом

Про це Кислиця сказав у середу, 27 листопада, на засіданні Ради Безпеки ООН щодо російських обстрілів критичної інфраструктури України.

Під час свого виступу представник Північної Кореї серед іншого звинуватив країни Заходу в розв’язуванні воєн в Україні та на Близькому Сході. Він заявив, що "українську кризу почали США", а її метою начебто є підважити територіальну цілісність Росії.

"Не збираюся коментувати вигадки Північної Кореї, зредаговані російським представництвом", – зазначив у відповідь Сергій Кислиця, який узяв слово після цього виступу.

"Але я змушую себе залишатися в цій палаті з поваги до цієї інституції та з потреби подивитися в очі представникові КНДР і сказати йому прямо, що він представляє злочинний режим. Режим який допомагає іншому злочинному режиму. Зрештою, рано чи пізно ви та ваше керівництво опинитеся на лаві підсудних, а ваш народ буде вільним", – додав український дипломат.