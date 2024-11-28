Кислиця назвав виступ постпреда КНДР в ООН вигадками, зредагованими російським представництвом
Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця сказав постпреду Північної Кореї Кім Сону, що той представляє злочинний режим, який допомагає іншому злочинному режиму
Про це Кислиця сказав у середу, 27 листопада, на засіданні Ради Безпеки ООН щодо російських обстрілів критичної інфраструктури України.
Під час свого виступу представник Північної Кореї серед іншого звинуватив країни Заходу в розв’язуванні воєн в Україні та на Близькому Сході. Він заявив, що "українську кризу почали США", а її метою начебто є підважити територіальну цілісність Росії.
"Не збираюся коментувати вигадки Північної Кореї, зредаговані російським представництвом", – зазначив у відповідь Сергій Кислиця, який узяв слово після цього виступу.
"Але я змушую себе залишатися в цій палаті з поваги до цієї інституції та з потреби подивитися в очі представникові КНДР і сказати йому прямо, що він представляє злочинний режим. Режим який допомагає іншому злочинному режиму. Зрештою, рано чи пізно ви та ваше керівництво опинитеся на лаві підсудних, а ваш народ буде вільним", – додав український дипломат.
- На засіданні Радбезу ООН заступник постпреда США Роберт Вуд заявив, що Північна Корея має намір передати Росії нові балістичні ракети на додаток до понад сотні вже поставлених, які РФ застосувала по українських містах.
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