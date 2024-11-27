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"Група Саваля": російські окупанти створюють новий загороджувальний загін

Влад Дідусь
27 листопада, 2024 середа
22:50
Війна з Росією окупант

Російський агресор створює новий загороджувальний загін для своїх військ у війні з Україною

Зміст

Про це повідомляє рух спротиву "Атеш".

З 3-го батальйону 394-го мотострілецького полку відібрали 30 осіб спортивної зовнішності для створення спецзагону, який виконуватиме штурмові завдання та загороджувальні функції. Командує групою офіцер зі 127-ї мотострілецької дивізії.

"Група Саваля" брала участь у штурмах Старомайорського у Донецькій області у травні-червні цього року. Під час підготовки на полігоні в районі Новопетрівки, Запорізької області, члени цього підрозділу займалися побиттям та приниженням своїх товаришів - "контролювали дисципліну".

"За інформацією наших агентів, основне завдання "групи Саваля" — виконання функцій загороджувального загону, що перешкоджає відступу російських солдатів. Подібні методи підтверджують, що для командування окупаційних військ їхні солдати лише витратний матеріал", - пише "Атеш".

  • Українські партизани отримують інформацію від російських окупантів, які служать у підрозділах ППО в Криму. Росіяни скаржаться на умови.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Донбас
російська армія
Донеччина
окуповані території
окупанти
Військові новини
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