Росіяни скаржаться на умови служби у підрозділах ППО в Криму, - "Атеш"

Про це рух спротиву "Атеш" інформує у Telegram.

Координатор партизанського руху у Криму почав регулярно отримувати листи від російських військових, які служать у підрозділах ППО окупантів на півострові.

Російські військові скаржаться на нестерпні умови служби й дедалі частіше висловлюють бажання повернутися додому.

"Один із таких військовослужбовців передав важливу інформацію про розміщення чотирьох установок С-400 "Тріумф" та складів ракет до них у Сакському районі, неподалік Євпаторії. Ці дані вже передані нашим друзям із СОУ для оперативного реагування. Такий успіх став можливим завдяки роботі нашого руху та готовності російських солдатів співпрацювати", - пише "Атеш".