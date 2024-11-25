У Криму окупанти вчать школярів стріляти за методичками ПВК Вагнера та виправдовують убивства полонених

Про це повідомляє рух "Жовта стрічка".

Російські окупанти навчають школярів, як правильно стріляти по цілях різними способами.

"Методички ПВК "Вагнер" у школах Сімферополя: на уроках дітей навчають, як правильно стріляти в живих людей", - йдеться в повідомленні.

Також "Жовта стрічка" стверджує: викладач пояснював дітям, що "полоненими займатися складно, краще вбивати їх одразу".