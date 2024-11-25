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Головна Війна з Росією У Криму окупанти вчать школярів стріляти за методичками ПВК Вагнера та виправдовують убивства полонених

У Криму окупанти вчать школярів стріляти за методичками ПВК Вагнера та виправдовують убивства полонених

Дар'я Куркіна
25 листопада, 2024 понедiлок
16:23
Війна з Росією Окупанти, кримінал, росіяни

Російські загарбники навчають школярів тимчасово окупованого Сімферополя стрільбі по цілях за методичками ПВК Вагнера

Зміст

Про це повідомляє рух "Жовта стрічка".

Російські окупанти навчають школярів, як правильно стріляти по цілях різними способами.

"Методички ПВК "Вагнер" у школах Сімферополя: на уроках дітей навчають, як правильно стріляти в живих людей", - йдеться в повідомленні.

Також "Жовта стрічка" стверджує: викладач пояснював дітям, що "полоненими займатися складно, краще вбивати їх одразу".

 

  • 25 листопада повідомлялось, що близько половини сімей офіцерів росгвардії залишили півострів через страх можливих бойових дій у Євпаторії.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Крим
російська армія
окуповані території
окупанти
Вагнергейт
воєнні злочини Росії
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