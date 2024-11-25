У Криму окупанти вчать школярів стріляти за методичками ПВК Вагнера та виправдовують убивства полонених
Російські загарбники навчають школярів тимчасово окупованого Сімферополя стрільбі по цілях за методичками ПВК Вагнера
Про це повідомляє рух "Жовта стрічка".
Російські окупанти навчають школярів, як правильно стріляти по цілях різними способами.
"Методички ПВК "Вагнер" у школах Сімферополя: на уроках дітей навчають, як правильно стріляти в живих людей", - йдеться в повідомленні.
Також "Жовта стрічка" стверджує: викладач пояснював дітям, що "полоненими займатися складно, краще вбивати їх одразу".
- 25 листопада повідомлялось, що близько половини сімей офіцерів росгвардії залишили півострів через страх можливих бойових дій у Євпаторії.
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