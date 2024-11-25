Близько половини сімей офіцерів Росгвардії залишили Крим через побоювання можливих бойових дій в Євпаторії, - "Атеш"

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

Агент руху з Євпаторійської Росгвардії поінформував, що ворог очікує на висадку українських ДРГ у цьому районі, через що посилює оборонні споруди по місту та його околицях.

"Крім того, стало відомо, що близько половини сімей офіцерів Росгвардії залишили острів, побоюючись можливих бойових дій в Євпаторії", - додає "Атеш".