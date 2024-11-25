Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Близько половини сімей офіцерів Росгвардії залишили Крим через побоювання можливих бойових дій в Євпаторії, - "Атеш"

Близько половини сімей офіцерів Росгвардії залишили Крим через побоювання можливих бойових дій в Євпаторії, - "Атеш"

Дар'я Куркіна
25 листопада, 2024 понедiлок
13:08
Війна з Росією Євпаторія

Росіяни у Євпаторії посилюють оборонні споруди. Водночас близько половини сімей офіцерів Росгвардії залишили півострів через страх можливих бойових дій в місті

Зміст

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

Агент руху з Євпаторійської Росгвардії поінформував, що ворог очікує на висадку українських ДРГ у цьому районі, через що посилює оборонні споруди по місту та його околицях.

"Крім того, стало відомо, що близько половини сімей офіцерів Росгвардії залишили острів, побоюючись можливих бойових дій в Євпаторії", - додає "Атеш".

 

  • 20 листопада стало відомо, що російські окупанти перекидають системи ППО та військову техніку із Євпаторії з метою захисту Кримського мосту.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Крим
російська армія
окуповані території
окупанти
Читайте також:
Джо Байден і Володимир Зеленський
Автор Віталій Бесараб
23 листопада, 2024 субота
Адміністрація Байдена ніколи не намагалась забезпечити перемогу України, - дипломат Брайза
Дональд Трамп
Автор Віталій Бесараб
24 листопада, 2024 неділя
"Про 24 години для завершення війни вже не говорять": політик Джердж назвав причину зміни риторики команди Трампа
НАТО, Трамп
Автор Антін Борковський
24 листопада, 2024 неділя
Трамп прагнутиме угоди, яка не дозволить Україні залишатися вразливою до тиску Росії, - дипломат Брайза
  • USD 41.2
    Купівля 41.2
    Продаж 41.7
  • EUR
    Купівля 43.05
    Продаж 43.83
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
25 листопада
13:39
Оновлено
Насідки обстрілу Одеси 25 листопада
Війська РФ вдарили ракетою по середмістю Одеси: є постраждалі
13:33
На Київщині й у Сумах затримали підпалювачів будівель ТЦК та автівок військових на замовлення РФ
13:27
Андрій Сибіга
Сибіга їде на засідання G7 до Італії: з низкою дипломатів ЄС говоритиме про зміцнення підтримки України
12:57
Оновлено
пожежа
Сили оборони підтвердили атаку на низку важливих об'єктів у трьох областях Росії
12:53
домашні тварини, собаки
В Україні стартував перший етап запуску Єдиного держреєстру домашніх тварин
12:49
Оновлено
ППО
РФ запустила групи БПЛА по Україні: в Запоріжжі постраждав підліток, на Київщині пошкоджені 4 будинки
12:27
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році
Російська ДРГ намагалася прорвати кордон на Харківщині в районі Дергачівської громади
12:09
Огляд
Макс Ферстаппен
Ферстаппен узяв четвертий титул Формули-1, Надаль попрощався з тенісом, а у Гвардіоли найгірший етап в кар'єрі. Головні новини світового спорту за тиждень
12:04
OPINION
Нам важливо, щоб Росія виснажилася швидше
12:01
У трейлері комедії "Збори ОСББ" з Яновичем, Сумською і Лебігою розкрили нові деталі сюжету
11:51
Сніг
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікується потепління
11:47
Ексклюзив
Тенденції загрозливі: військовий експерт Селезньов про Запорізький напрямок
11:35
ппо
Сили ППО знищили 71 дрон під час нічної та ранкової атаки росіян 25 листопада
11:32
електроенергія
Споживання зростає, погодинні вимкнення світла застосовують у всіх регіонах: ситуація в енергосистемі 25 листопада
11:29
Гладіатор ІІ
Режисер "Гладіатора 2" заявив, що персонаж Дензела Вашингтона схожий на Трампа
11:26
Оновлено
Обстріл Харкова
Росіяни зранку атакували Харків: зайнялася пожежа, є постраждалі
11:22
Telegram логотип
Національна академія наук заборонила співробітникам користуватися Telegram
11:17
Захопили в полон військових РФ: Третя штурмова провела успішну операцію в Копанках на Харківщині
10:53
Ексклюзив
гривні
Виплати - технологія, щоб задобрити електорат: політолог Кошель про ключові ознаки виборів
10:41
Олександр Сирський
За наказом Сирського кожна бригада має створити штатний підрозділ рекрутингу
10:32
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 25 листопада: скільки коштують євро, долар і злотий
10:27
Шпигував за оборонцями Харкова: клірику УПЦ МП з Мелітополя оголосили підозру
10:08
У Великій Британії заявили, що РФ намагається використовувати ШІ для атак на інфраструктуру
10:03
Лілу45 та Галич з O.Torvald презентували спільну пісню
10:02
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Війська виводять із двох кишень, які ворог хотів перетворити на пастки: Згурець про Курахівський напрямок
10:01
Огляд
світ, міжнародний огляд
Ракетне балансування України та Росії і солідарність Європи, яка не повинна похитнутися в епоху Трампа. Акценти світових ЗМІ 25 листопада
10:00
OPINION
Путін вірить, що Захід віддасть йому Україну на поталу
09:58
Оновлено
У Вільнюсі на житловий будинок упав вантажний літак: загинув пілот
09:32
Енергетика
У Харкові створюють "енергетичний острів", щоб децентралізувати систему енергозабезпечення
09:28
У міноборони Тайваню заявили, що Китай знову запустив повітряну кулю після піврічної перерви
09:11
Ексклюзив
Карта бойових дій за 13-20листопада
Погодні умови не зупиняють ворога: офіцер 59-ї ОМБр Цехоцький про Покровський напрямок
09:02
Ракети KN-23/KN-24, які КНДР передала Росії
"Містить компоненти з п'яти країн": ГУР розповіло, з чого складаються ракети KN-23/KN-24, які КНДР передала Росії
08:45
Хезбола, Ліван
"Може статися протягом кількох днів": ізраїльський посол у США заявив, що Ізраїль та "Хезболла" близькі до підписання угоди про перемир'я
08:45
Пресреліз
Моя прекрасна колонізація - обкладинка документального фільму
Культурний аншлюс України: вийшов фільм "Моя прекрасна колонізація", про те як серіали та шоубіз перетворювали українців на росіян
08:36
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
За добу на фронті сталося 217 боєзіткнень: найактивніші росіяни на Курахівському напрямку
08:35
Оновлено
Румунія, прапор Румунії
Вибори в Румунії: перемогу в першому турі здобув антизахідний кандидат Калін Георгеску
08:00
OPINION
Найстрашніша зима завжди та, що попереду
07:56
Інфографіка
Розбита техніка окупантів
За добу війни в Україні росіяни втратили 6 танків, 22 артсистеми та 1610 військових
07:50
Російські військові
Російські війська просуваються значно швидше, ніж протягом усього 2023 року, - ISW
07:50
Ексклюзив
свічка
Росіяни заборонили вшановувати пам'ять жертв Голодоморів на окупованій Херсонщині, - голова пресофісу ОВА
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV