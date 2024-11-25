Близько половини сімей офіцерів Росгвардії залишили Крим через побоювання можливих бойових дій в Євпаторії, - "Атеш"
Росіяни у Євпаторії посилюють оборонні споруди. Водночас близько половини сімей офіцерів Росгвардії залишили півострів через страх можливих бойових дій в місті
Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".
Агент руху з Євпаторійської Росгвардії поінформував, що ворог очікує на висадку українських ДРГ у цьому районі, через що посилює оборонні споруди по місту та його околицях.
"Крім того, стало відомо, що близько половини сімей офіцерів Росгвардії залишили острів, побоюючись можливих бойових дій в Євпаторії", - додає "Атеш".
- 20 листопада стало відомо, що російські окупанти перекидають системи ППО та військову техніку із Євпаторії з метою захисту Кримського мосту.
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