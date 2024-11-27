Усі сідають за стіл переговорів через перемогу Трампа, - Волц про припинення бойових дій між Ізраїлем і "Хезболлою"

Про це написав номінований на посаду радника президента з нацбезпеки, конгресмен-республіканець від штату Флорида Майк Волц на Х.

"Усі сідають за стіл через президента Трампа. Його гучна перемога надіслала чітке повідомлення решті світу про те, що хаос не буде терпіти", - написав дипломат.

Він наголосив, що радий бачити конкретні кроки до деескалації на Близькому Сході.

Крім цього, Волц додав, що іранський режим є першопричиною хаосу та терору, які розгорнулися в регіоні: "Ми не потерпимо статус-кво їхньої підтримки тероризму".