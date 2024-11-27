Байден: Ізраїль і Хезболла припиняють бойові дії

Про це Байден сказав у відеозверненні з Білого дому.

"Сьогодні у мене хороші новини з Близького Сходу. Я говорив із прем'єр-міністрами Лівану та Ізраїлю. Згідно з досягнутими сьогодні домовленостями, о 4:00 ранку за місцевим часом бойові дії вздовж кордону завершаться", - сказав Байден.

За словами президента США, сторони домовилися про повернення армії Лівану на позиції в прикордонні з Ізраїлем, а доступ для "Хезболли" туди буде закритий.

"Упродовж наступних 60 днів Ізраїль поетапно виведе війська (з Лівану - ред.) і мирні жителі з обох країн зможуть безпечно повернутися по домівках", - сказав Байден.

Байден наголосив, що США розраховують на безстроковість домовленостей про припинення вогню.

Видання The Times of Israel повідомляє, що Кабінет безпеки Ізраїлю підтримав угоду про припинення вогню із "Хезболлою": 10 міністрів проголосували за припинення бойових дій, один міністр висловився проти.

Умови перемир'я