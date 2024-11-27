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Головна Світ Байден: Ізраїль і Хезболла припиняють бойові дії

Байден: Ізраїль і Хезболла припиняють бойові дії

Увесь Лесь
27 листопада, 2024 середа
02:10
Світ Джо Байден

Президент США Джо Байден заявив, що Ізраїль і терористична організація "Хезболла" припинять бойові дії на кордоні Лівану з 27 листопада

Зміст

Про це Байден сказав у відеозверненні з Білого дому.

"Сьогодні у мене хороші новини з Близького Сходу. Я говорив із прем'єр-міністрами Лівану та Ізраїлю. Згідно з досягнутими сьогодні домовленостями, о 4:00 ранку за місцевим часом бойові дії вздовж кордону завершаться", - сказав Байден.

За словами президента США, сторони домовилися про повернення армії Лівану на позиції в прикордонні з Ізраїлем, а доступ для "Хезболли" туди буде закритий.

"Упродовж наступних 60 днів Ізраїль поетапно виведе війська (з Лівану - ред.) і мирні жителі з обох країн зможуть безпечно повернутися по домівках", - сказав Байден.

Байден наголосив, що США розраховують на безстроковість домовленостей про припинення вогню.

Видання The Times of Israel повідомляє, що Кабінет безпеки Ізраїлю підтримав угоду про припинення вогню із "Хезболлою": 10 міністрів проголосували за припинення бойових дій, один міністр висловився проти.

Умови перемир'я

Раніше видання Reuters повідомляло, що угода передбачає виведення ізраїльських військ з південного Лівану та розміщення ліванської армії в регіоні впродовж 60 днів. Натомість "Хезболла" зобов'язується припинити військову присутність уздовж кордону на південь від річки Літані. 

Міністр закордонних справ Лівану заявив, що ліванська армія готова розмістити на півдні країни щонайменше 5000 військовослужбовців після виведення ізраїльських військ. Він також зазначив, що США можуть допомогти у відновленні інфраструктури, яка постраждала від ізраїльських ударів.

Водночас Ізраїль вимагає ефективного контролю з боку ООН за виконанням угоди про припинення вогню, наголошуючи на "нульовій толерантності" до будь-яких порушень.

Дипломатичні зусилля зосереджені на відновленні режиму припинення вогню на основі Резолюції Ради Безпеки ООН №1701.

Теги:
Новини
Ізраїль
Близький Схід
Ліван
Хезболла
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